Ortega salió en defensa de Quintero y reclamó que vuelva a River: "Lo necesitamos" + Agregar ámbito en









El histórico ídolo de River le hizo llegar un mensaje al colombiano después de que el mediocampista reconociera públicamente sus diferencias futbolísticas con su entrenador.

Ortega salió en defensa de Quintero y reclamó que vuelva a River: "Lo necesitamos"

Ariel “Burrito” Ortega pidió públicamente por la continuidad de Juan Fernando Quintero en River, en medio de las dudas sobre el futuro del colombiano y luego de que el propio futbolista admitiera que no se siente una prioridad para el entrenador Eduardo Coudet.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“Decile que vuelva, que lo necesitamos y que queremos verlo jugar en River”, fue el mensaje que Ortega le hizo llegar al aire a Quintero, una declaración que rápidamente comenzó a circular entre los hinchas del “Millonario”.

La frase del “Burrito” surgió después de una entrevista que el colombiano brindó a ESPN Equipo F, en la que habló abiertamente sobre su relación futbolística con Coudet y sembró dudas acerca de su continuidad en Núñez.

Quintero explicó que recibió algunos días adicionales antes de reincorporarse por cuestiones personales, pero aseguró que regresará a River para conversar con Enzo Francescoli y definir cuál será el próximo paso de su carrera.

“Con el entrenador no hablo desde que me fui. Seguramente no soy prioridad para él”, reconoció el mediocampista, quien también dejó en claro que mantiene diferencias futbolísticas con el “Chacho”.

El colombiano remarcó que respeta las decisiones del entrenador, aunque recordó como ejemplo los pocos minutos que disputó en la final del Torneo Apertura y admitió que ambos tienen conceptos diferentes sobre el juego. Pese a este escenario, Quintero volvió a expresar el fuerte vínculo que mantiene con River y recordó que siempre manifestó su deseo de retirarse con la camiseta del club, aunque su futuro inmediato dependerá de la conversación que mantenga a su regreso. En ese contexto apareció Ortega, uno de los máximos ídolos de la historia riverplatense y una figura por la que Juanfer manifestó admiración, para tomar partido públicamente y pedir que el colombiano continúe en Núñez. Quintero atraviesa su tercer ciclo en River, después de regresar en 2025, y conserva un lugar especial entre los hinchas por haber convertido el recordado segundo gol ante Boca en la final de la Copa Libertadores 2018 disputada en Madrid.