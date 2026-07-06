Luego de que se desate la mayor polémica del Mundial 2026, en donde el mismísimo Donald Trump levantó el teléfono e intercedió para que la FIFA le quite la tarjeta roja al delantero estadounidense Folarin Balogun y pueda jugar contra Bélgica en octavos de final, todos los involucrados habían hablado.
Gianni Infantino respondió a las críticas por el indulto a Balogun: "Recibo llamadas de jefes de Estado y empresarios de todo el mundo"
El presidente de la FIFA rompió el silencio y habló sobre la gran polémica del Mundial 2026, donde Donald Trump intercedió para que le quiten la tarjeta roja al delantero estadounidense.
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Sin embargo, faltaba la palabra del número uno de la FIFA, Gianni Infantino, quien rompió el silencio y se emitió en un comunicado en las redes sociales. El dirigente del ente que regula el fútbol mundial reconoció contactos con Trump y se desligó por completo del indulto.
El comunicado del presidente de la FIFA Gianni Infantino sobre el indulto a Balogun:
“He visto los comentarios públicos con respecto a la decisión del Comité Disciplinario independiente de la FIFA relacionada con la suspensión de Folarin Balogun, y me gustaría reiterar un principio fundamental de la gobernanza de la FIFA".
“Los órganos judiciales de la FIFA son independientes. Operan de manera autónoma, aplican el Código Disciplinario de la FIFA y deciden los casos en base a las regulaciones aplicables y los hechos específicos ante ellos. Su independencia es esencial para la credibilidad e integridad del fútbol, y esto debe respetarse siempre".
“Sí, discuto regularmente asuntos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA con el Presidente de los Estados Unidos, y en este asunto, recibí una llamada del Presidente Donald Trump, tal como recibo llamadas de jefes de estado, funcionarios gubernamentales, partes interesadas en el fútbol y ejecutivos empresariales de todo el mundo sobre muchos temas diferentes. Durante nuestra conversación, expliqué que había un proceso legal en curso que involucraba a los órganos judiciales independientes de la FIFA y que el caso sería decidido en su momento por los órganos competentes. Así es como funciona el sistema de la FIFA, y es un principio que siempre defenderé".
“Leo las decisiones del Comité Disciplinario de la FIFA cuando se emiten. A veces me sorprenden. A veces estoy de acuerdo con ellas, y a veces no".
“Sin embargo, lo que siempre hago es respetar esas decisiones y la autonomía de los órganos que las toman. Si nos gusta personalmente una decisión o no es irrelevante. El respeto por las instituciones independientes y el estado de derecho es lo que protege la integridad de nuestras competiciones y la credibilidad de la FIFA en todo momento”.
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