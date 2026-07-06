Gianni Infantino respondió a las críticas por el indulto a Balogun: "Recibo llamadas de jefes de Estado y empresarios de todo el mundo" + Agregar ámbito en









El presidente de la FIFA rompió el silencio y habló sobre la gran polémica del Mundial 2026, donde Donald Trump intercedió para que le quiten la tarjeta roja al delantero estadounidense.

Infantino rompió el silencio por el indulto a Balogun y se desligó de la revisión de la tarjeta roja Getty Images

Luego de que se desate la mayor polémica del Mundial 2026, en donde el mismísimo Donald Trump levantó el teléfono e intercedió para que la FIFA le quite la tarjeta roja al delantero estadounidense Folarin Balogun y pueda jugar contra Bélgica en octavos de final, todos los involucrados habían hablado.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Sin embargo, faltaba la palabra del número uno de la FIFA, Gianni Infantino, quien rompió el silencio y se emitió en un comunicado en las redes sociales. El dirigente del ente que regula el fútbol mundial reconoció contactos con Trump y se desligó por completo del indulto.

El comunicado del presidente de la FIFA Gianni Infantino sobre el indulto a Balogun: “He visto los comentarios públicos con respecto a la decisión del Comité Disciplinario independiente de la FIFA relacionada con la suspensión de Folarin Balogun, y me gustaría reiterar un principio fundamental de la gobernanza de la FIFA".

“Los órganos judiciales de la FIFA son independientes. Operan de manera autónoma, aplican el Código Disciplinario de la FIFA y deciden los casos en base a las regulaciones aplicables y los hechos específicos ante ellos. Su independencia es esencial para la credibilidad e integridad del fútbol, y esto debe respetarse siempre".

“Sí, discuto regularmente asuntos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA con el Presidente de los Estados Unidos, y en este asunto, recibí una llamada del Presidente Donald Trump, tal como recibo llamadas de jefes de estado, funcionarios gubernamentales, partes interesadas en el fútbol y ejecutivos empresariales de todo el mundo sobre muchos temas diferentes. Durante nuestra conversación, expliqué que había un proceso legal en curso que involucraba a los órganos judiciales independientes de la FIFA y que el caso sería decidido en su momento por los órganos competentes. Así es como funciona el sistema de la FIFA, y es un principio que siempre defenderé".

“Leo las decisiones del Comité Disciplinario de la FIFA cuando se emiten. A veces me sorprenden. A veces estoy de acuerdo con ellas, y a veces no". “Sin embargo, lo que siempre hago es respetar esas decisiones y la autonomía de los órganos que las toman. Si nos gusta personalmente una decisión o no es irrelevante. El respeto por las instituciones independientes y el estado de derecho es lo que protege la integridad de nuestras competiciones y la credibilidad de la FIFA en todo momento”.