En contra de Argentina por el Mundial 2026: las celebridades que se sumaron a la ola de odio

Distintas celebridades decidieron simpatizar con los campeones del Mundial, pero otras fueron más allá y destilaron odio contra el país perdedor.

Los creadores de contenido también atacaron al país tras el triunfo de España.

El fútbol perdió un poco el foco después de la final del Mundial 2026 , donde no se habla mucho de la superioridad de España en la cancha frente a Argentina. Ni siquiera las teorías conspirativas por parte de los hinchas pueden tapar la campaña en contra del país sudamericano en redes sociales.

La Albiceleste no solo se transformó en el rival a vencer para casi todo el mundo , también hubo un enojo desmedido en contra de una nación entera. Las burlas, acusaciones sin fundamentos y comentarios falsos sobre todo un país fueron el verdadero centro de atención.

Luego del triunfo de Argentina ante Inglaterra, el trapo desplegado por los jugadores con el mensaje “Las Malvinas son argentinas” fue un antes y un después en este ataque desmedido contra el combinado nacional, sus hinchas y los habitantes del suelo argentino.

Esto llevó a muchas celebridades, que se subieron a esta extraña tendencia antiargentina, a decidir simpatizar con España. Algunos desde el respeto, como fue el caso de Tom Holland , quien encarna a Spider-Man en los cines, o Jesse Williams , quien participó en Grey's Anatomy.

Milo Manheim y Avan Jogia también decidieron brindarle su apoyo a los europeos, aunque Samuel L. Jackson decidió ir un paso más allá y optó por degradar a la Albiceleste, apuntando a su gente como de racista y que por eso estaba del lado de los españoles.

Holland y Dua Lipa, rodeados de camisetas de España y ninguna de Argentina. Instagram de Megan Rapinoe

El artista latino Farruko también decidió hinchar por España, como la modelo Heidi Klum, la rapera australiana Iggy Azalea o la estrella de pop Dua Lipa. Sofia Vergara se olvidó de sus raíces latinas para decidir ser parcial a los del Viejo Continente, aunque siempre dentro de los límites.

Quienes no tuvieron tacto con la situación fueron los creadores de contenido Ibai Llanos, a quien Lionel Messi le abrió las puertas de su casa, o el altanero e irrespetuoso como ElXokas. En ese tren también se vio a un importante youtuber como MrBeast o iShowSpeed, pero lo de este último ocurrió durante todo el torneo.

Hasta marcas como Duolingo, la aplicación para aprender idiomas, chicaneó a los argentinos. En las últimas horas se observaron posteos de Domino's Pizza y otros que se alegraron por el resultado adverso para los dirigidos por Lionel Scaloni, y si bien pocos se disculparon, quien sí intentó calmar las aguas fue un ex One Direction.

El mensaje de Niall Horan tras un polémico like en contra de Argentina

El exintegrante del grupo pop, quizás el más desconocido de los cinco, le dio like a un posteo que tenía una bandera española y donde aparecía el siguiente mensaje: “Las Malvinas son españolas”. Esto no tardó en viralizarse, y si bien las pocas fanáticas que buscaron justificarlo intentaron defenderlo, llegó su pedido de disculpas.

Este es el posteo que el ex One Direction likeó en Instagram. Captura de Instagram

"Honestamente fue un error, no recuerdo haberle dado 'like' a ese posteo", intentó justificar Niall Horan, aunque esto no fue tomado con credibilidad debido a que el clima en redes no está ni siquiera tibio. Todo se toma de mala manera, como el reposteo de Rosalía.

La respuesta de Horan, admitiendo que fue un error. Captura de Twitter

La cantautora española recibió numerosos comentarios en su cuenta de Instagram y, si bien admitió haber cometido un error al igual que el ex One Direction, algunos usuarios en redes impulsaron llamados a no asistir a su próximo show en el país.