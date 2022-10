La familia del hombre fallecido en Gimnasia-Boca arremetió contra el fiscal

De esa manera, dejaron entrever que el ataque cardíaco que Regueiro sufrió pudo tener relación directa con la represión policial en medio de los incidentes que se generaron durante el partido del "Lobo" con Boca en el Bosque.

"Soy la cuñada de Lolo Regueiro, quiero que se difunda la foto de la camiseta de Lolo el día de su muerte y que explique el fiscal sino tenía lesiones de dónde es la sangre o las manchas de pólvora", expresó Liliana, pareja de Oscar Regueiro, tras compartir la foto de la prensa que usó "Lolo".

Según la hija de "Lolo", y adjuntó una foto para constatar la prueba, la camiseta está con manchas de sangre cuando él, supuestamente, falleció sin golpes ni agresiones de un paro cardíaco no traumático, como expresó el informe oficial del acontecimiento.

"Ya entregamos al fiscal la camiseta que llevaba puesta mí viejo... Ahora quiero que las autoridades me den respuesta de dónde salió esa sangre...Que no quede en que fue un paro cardíaco no traumático... Que esto no quede impune... No nos dejen solos. Estamos en contra de toda la corrupción ¡JUSTICIA POR MI PAPÁ!", fue lo que publicó la hija de Regueiro, Oriana, en sus redes sociales, acompañado con la foto de la camiseta en cuestión.

Gimnasia La camiseta ensangrentada de Lolo Regueiro, asesinado por la policía durante el Gimnasia-Boca. Twitter

La represión se llevó a cabo a los nueve minutos de iniciado el encuentro, ya que había varios socios del Lobo que no pudieron ingresar al estadio y la Policía los agredió con balazos de goma y gases lacrimógenos para "evitar que se desmadre el asunto", según revelaron fuentes judiciales.

"A mi hermano lo mató la represión policial, no es un tema de inseguridad. Mi hermano fue a ver un partido de fútbol, como lo fue a ver toda la gente que estaba en la cancha. Mi hermano no muere porque la tribuna lo agredió, a mi hermano y a las 25 mil personas que estaban en la cancha los agredió la Policía de la provincia de Buenos Aires", apuntó el hermano de "Lolo", Oscar, contra el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni.

También hay que recordar que el jefe del operativo, Juan Manuel Gorbarán fue separado del cargo e imputado por "estrago doloso de muerte", aunque la familia de Regueiro busca que se encuentre al culpable y causante de la muerte de su querido César, quien falleció aquel fatídico día.