Gio Simeone se le anima a Scaloni: "Demostré todo lo posible para estar"

El delantero viene de tener una gran temporada en el Hellas Verona en la que disputó 35 partidos, anotó 17 goles y asistió en seis oportunidades: "Desde el año pasado que empecé a convertir. Esperé con mucha ansiedad el momento de la Selección".

Luego firmó contrato para ir a préstamo al Nápoli hasta junio de 2023 y no se cansa de anotar goles: tan solo disputó 11 partidos y marcó seis goles para el conjunto italiano y varios de ellos fueron en momentos claves.

El ex jugador de River y Banfield, entre otros, fue mejorando su nivel y apunta a enriquecer más su rendimiento futbolístico: "Con la experiencia aprendí que la calidad es más importante de lo que puedas jugar. Quiero seguir creciendo y tengo otros sueños, sueño en grande porque no me pongo límites".

Por último, habló de su padre Diego Simeone, entrenador del Atlético Madrid de España y confirmó: "Siempre respeta el espacio de mi DT para que me ayude a mejorar".