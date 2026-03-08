Carlos Sainz criticó el nuevo reglamento de la Fórmula 1: "Puede ser muy peligroso"

El piloto español de Williams cuestionó el formato técnico aplicado esta temporada tras el Gran Premio de Australia y advirtió que la combinación de aerodinámica activa y rebufo genera situaciones riesgosas en pista.

El piloto español Carlos Sainz lanzó duras críticas contra el nuevo reglamento técnico de la Fórmula 1 luego del Gran Premio de Australia , donde terminó en el 15° puesto. El madrileño aseguró que las modificaciones introducidas para esta temporada generan condiciones peligrosas durante la carrera y remarcó que la sensación general entre los pilotos “no es buena”.

El corredor de Williams finalizó la competencia disputada en Melbourne detrás del argentino Franco Colapinto , y tras la carrera expresó su preocupación por el comportamiento de los autos con las nuevas reglas aerodinámicas.

Según explicó el español, uno de los momentos más complicados se produjo en la largada y durante la primera vuelta, donde el uso de aerodinámica activa combinado con el rebufo provocó maniobras de riesgo entre varios autos.

“La salida ha sido peligrosa, con muchos coches teniendo problemas, y en la primera vuelta, con la aerodinámica activa en las curvas y con el rebufo, era muy peligroso”, señaló Sainz en declaraciones al diario AS .

El piloto también cuestionó el concepto general del reglamento implementado esta temporada y aseguró que la categoría debería revisar el modelo actual.

“Este deporte se llama Fórmula 1. La fórmula que han creído que era buena para la F1 no es la adecuada y hay que cambiarla. Lo del 50-50 para hacer carreras no parece que esté funcionando ni que nadie esté contento”, sostuvo el madrileño.

Más allá de su crítica al reglamento, Sainz también explicó que su rendimiento en la carrera estuvo condicionado por problemas técnicos en su monoplaza. Según detalló, había tenido una buena largada y llegó a ubicarse en el 12° puesto con posibilidades de sumar puntos.

Sin embargo, un inconveniente de fiabilidad en el alerón delantero, que el equipo arrastra desde las pruebas en Bahréin, afectó seriamente su desempeño durante la competencia.

“He hecho 30 vueltas un poco a paso de tortuga, sin carga aerodinámica delante. Quisimos dar giros para probar y algo he podido aprender, pero poco. La mitad que los rivales”, explicó el piloto español.

Además, Sainz se refirió al duelo que mantuvo en pista con Franco Colapinto por el 14° lugar, que finalmente quedó en manos del argentino. Según señaló, el joven piloto supo aprovechar las limitaciones del Williams en ese tramo de la carrera.

“He aprendido que, con estos coches, si te mueves tarde, como hacía él, cuesta más adelantar. Lo ha aprovechado bien porque nosotros no teníamos carga aerodinámica”, concluyó.