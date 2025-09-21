Habtamu Birlew arrasó en su debut y ganó la Maratón de Buenos Aires

Pese a la humedad y el viento, que impidieron mejorar los récords históricos, la jornada dejó grandes actuaciones tanto internacionales como locales.

La 41ª Maratón Internacional de Buenos Aires reunió a más de 15.000 participantes, consolidándose como la más convocante y veloz de Latinoamérica. Pese a la humedad y el viento, que impidieron mejorar los récords históricos, la jornada dejó grandes actuaciones tanto internacionales como locales.

Miles de participantes disfrutaron el evento que reunió a runners de todo el mundo.

En la rama masculina, el etíope Habtamu Birlew debutó con un triunfo imponente, al cruzar la meta en 2h09m24s , seguido por el keniano Esphond Cheruiyot (2h09m46s), quien sorprendió tras largar como liebre. El tercer puesto quedó en manos de Dickson Kiptoo , también de Kenia, con 2h15m06s.

Entre los argentinos, el esquelense Joaquín Arbe fue el mejor nacional al marcar 2h19m21s , apenas un segundo delante de David Rodríguez , ganador en 2023. El podio local lo completó Ezequiel Chavarría con 2h19m31s.

Con más de 4.000 corredores extranjeros y miles llegados desde distintas provincias, la carrera porteña volvió a escribir historia, confirmando su lugar como una cita de referencia en el calendario internacional. (Foto: Clarín).

En damas, el dominio fue etíope con la victoria de Elfinest Demise Amare en 2h28m12s, escoltada por Maritu Ketema Gutema y Alemitu Tariku Olana. La mejor argentina fue la tandilense Luján Urrutia, novena en la general con 2h42m50s, seguida por Anahí Castaño y Cirene Mallarino.

Maratón de Buenos Aires 2025: 3 de cada 10 participantes llegaron de otros países

La carrera de 42 kilómetros se largó a las 7 de la mañana en Avenida Figueroa Alcorta y Dorrego, donde también fue la llegada. Los competidores recorrieron Palermo, Recoleta y el centro de la Ciudad por la 9 de Julio pasando por el Teatro Colón, el Obelisco y la Plaza de Mayo, hasta llegar a La Boca, desde donde retomaron.

“Es una gran alegría organizar en la Ciudad la carrera más importante de Sudamérica. Seguimos posicionando a Buenos Aires en el mundo, hoy compitieron más de 4.500 corredores de otros países, 3 de cada 10 han venido de afuera. Para una maratón es un número increíble”, dijo el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en la entrega de premios.

Todos los participantes que completaron el circuito recibieron su medalla finisher, diseñada en un concurso entre los alumnos de la Escuela Técnica Raggio de Núñez.

"La Maratón de la Ciudad es mucho más que una carrera: es una verdadera fiesta del deporte y una celebración del espíritu porteño. Saber que 15 mil corredores, a pesar del clima, compitieron en los lugares más emblemáticos de la Ciudad nos llena de alegría y orgullo", sostuvo Fabián Turnes, el secretario de Deportes.

La Maratón Internacional de la Ciudad se corre desde 1984 y es la más convocante y rápida de Latinoamérica. Cuenta con fiscalización de la Confederación Argentina de Atletismo y la Federación Atlética Metropolitana, integra el calendario de la Asociación Internacional de Maratones (AIMS) y cada año recibe corredores de más de 45 países. Como en ediciones anteriores, la carrera incluyó al Campeonato Sudamericano de Maratón.