Lionel Messi brilló con un doblete y acercó a Inter Miami a los Playoffs de la MLS

El capitán de “Las Garzas” anotó un doblete y asistió a Tadeo Allende en el primer gol del encuentro, mientras que Christian Benteke y Jacob Murrell marcaron para la visita.

Inter Miami dio un paso gigante hacia los Playoffs de la MLS al derrotar 3-2 a DC United en el Chase Stadium , en un partido que tuvo a Lionel Messi como absoluto protagonista.

Con esta victoria, el equipo de Javier Mascherano quedó a un paso de sellar su clasificación a la postemporada, algo que podría confirmar en su próximo duelo ante New York Red Bulls .

El primer tiempo fue parejo, con Inter Miami manejando la posesión pero sin mucha claridad en los últimos metros. La ausencia de Luis Suárez se hizo sentir, aunque Messi fue encontrando su ritmo con el correr de los minutos.

A los 34 minutos, el rosarino asistió a Allende para abrir el marcador y cortar la racha de diez partidos sin goles del ex Godoy Cruz . El Chase Stadium explotó y el equipo local se fue al descanso con ventaja mínima.

En el complemento, DC United sorprendió rápido con el empate de Benteke a los siete minutos del complemento, pero la respuesta llegó desde el botín zurdo de Messi, quien a los 20 minutos definió de manera magistral para volver a poner arriba a Inter Miami.

Minutos más tarde, el capitán cedió un penal a Mateo Silvetti, quien lo desperdició, pero el propio Leo se encargó de sentenciar el resultado a falta de seis minutos con un remate inatajable que significó su doblete personal.

Con este triunfo, Inter Miami suma tres puntos vitales que lo acercan a los Playoffs y confirma el gran momento de Messi, que continúa alimentando rumores sobre su renovación de contrato.

El descuento de Murrell en tiempo agregado apenas le agregó suspenso a un partido que tuvo dueño claro.

Con este triunfo, Inter Miami suma tres puntos vitales que lo acercan a los Playoffs y confirma el gran momento de Messi, que continúa alimentando rumores sobre su renovación de contrato.

El próximo desafío será el miércoles ante New York City como visitante, donde “Las Garzas” podrían asegurar matemáticamente su boleto a la postemporada.