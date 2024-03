Heridas que no cierran: Lucas Biglia criticó duramente al "Papu" Gómez

El exmediocampista de la Selección recordó la acción que derivó en su lesión previa al Mundial 2018 por una patada de su compatriota. "Jamás me mandó un mensaje ni me llamó nunca", reclamó.

Consultado por lo ocurrido cuando Gómez le propinó un duro rodillazo en la espalda, Biglia respondió: "Recién me lo volví a cruzar hace 20 días. Mi hijo lo ve y me dice, 'papá, me quiero sacar una foto con el Papu'. Y andá a sacártela, ¿Qué le iba a decir?, ¿que no porque una vez me rompió todo?".