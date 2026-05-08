La FIFA aplicó una amnistía y Nicolás Otamendi podrá jugar el debut de Argentina en el Mundial 2026

El defensor argentino había sido expulsado frente a Ecuador. Con esta decisión, el equipo de Lionel Scaloni podrá contar con todos sus referentes.

Otamendi podrá estar en el debur de Argentina en el Mundial.

La Selección argentina recibió este viernes una noticia clave de cara al Mundial 2026. Es que Nicolás Otamendi finalmente podrá disputar el partido debut ante Argelia luego de que la FIFA resolviera aplicar una amnistía sobre sanciones pendientes.

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El defensor había sido expulsado frente a Ecuador en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas y, en principio, debía cumplir una suspensión en el primer encuentro de la Copa del Mundo . Sin embargo, una gestión encabezada por la AFA ante el organismo internacional modificó el escenario.

Con esta decisión, Lionel Scaloni podrá contar con uno de los referentes defensivos del plantel para el estreno del seleccionado argentino, previsto para el próximo 16 de junio en Kansas City.

La Asociación del Fútbol Argentino había elevado un reclamo oficial ante el Bureau de la FIFA solicitando una amnistía para Otamendi.

“La Asociación del Fútbol Argentino mediante su Presidente, Claudio Tapia, llevó adelante gestiones ante el Bureau de la FIFA para que Nicolás Otamendi pueda ser elegible en el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026”, expresaron desde la entidad.

La medida finalmente fue aceptada y alcanzó también a otros futbolistas con sanciones pendientes, como Moisés Caicedo de Ecuador y Tarek Salman de Qatar.

La postura de la FIFA

Según trascendió, el objetivo de la FIFA fue permitir que las selecciones participantes puedan afrontar el inicio del Mundial con sus planteles completos y en las mejores condiciones posibles.

El criterio aplicado buscó evitar que suspensiones acumuladas durante las Eliminatorias condicionen el desarrollo del torneo desde la primera fecha.

De esta manera, Argentina recuperó a una pieza fundamental para la estructura defensiva del equipo, especialmente en un contexto donde todavía se aguarda por la evolución física de Cristian “Cuti” Romero.

Cuándo juega Argentina en el Mundial 2026

La Selección argentina debutará en el Grupo J del Mundial 2026 el martes 16 de junio frente a Argelia en Kansas City, desde las 22:00 de Argentina.

Luego enfrentará a Austria el lunes 22 de junio en Dallas y cerrará la fase de grupos ante Jordania el sábado 27.

Con la confirmación de Otamendi disponible, Scaloni sumó una alternativa de experiencia y liderazgo para una defensa que volverá a ser uno de los pilares del seleccionado campeón del mundo.