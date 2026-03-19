Impactante: la jugada secreta de un futbolista de Flamengo cuando el club no lo dejó volverse a su país

La estrella del Mengao tuvo un gesto para aplaudir, en medio de una preocupante situación que afectaba a su familia.

El conjunto brasileño no pudo apoyar la decisión del jugador, lo que llevó al futbolista a tomar otras medidas para apoyar a su familia.

Flamengo viene de dominar el continente tras conquistar la Copa Libertadores de América pocos meses atrás, contando en su plantel con grandes figuras que se han destacado en el fútbol de Sudamérica y Europa. Pero más allá del gran nivel que ofrecen en las canchas, fuera de ellas han demostrado estar a la altura.

Uno de los mejores jugadores del Mengao dejó un gesto más que noble. Ante el impedimento de poder acompañar a uno de sus familiares en un delicado momento de salud, tomó una decisión que generó el aplauso de colegas, fanáticos y rivales.

Paola Araya , una de las hermanas del futbolista , enfrentaba un cuadro depresivo severo en Chile . Ante este diagnóstico, el volante de la selección solicitó permiso a las autoridades del Flamengo para permanecer en su país tras finalizar su participación con el combinado nacional.

El objetivo era acompañar a su familiar en el inicio de un tratamiento médico que requería contención cercana , pero la respuesta del club brasileño fue negativa. Los directivos exigieron el regreso del mediocampista a Río de Janeiro de forma inmediata por las múltiples bajas que presentaban en el plantel y el cargado calendario de partidos.

Al no contar con suficientes variantes en esa posición, el club priorizó las necesidades deportivas sobre la situación personal planteada. Esto obligó al jugador a presentarse a los entrenamientos en Brasil mientras su familia seguía en Santiago.

La decisión del jugador chileno que emocionó al mundo del fútbol

Sin la autorización para quedarse en Chile, el deportista organizó el traslado de Paola y el resto de su familia a Río de Janeiro para que su hermana no pase el proceso de recuperación en soledad ni que sea una carga que solo debían llevar sus padres.

Además, planificó todo para recibiera atención psiquiátrica y psicológica constante bajo su supervisión directa. Durante la estadía en territorio brasileño, la joven comenzó a mostrar mejorías gracias al acompañamiento diario de sus seres queridos.

Vivir en la misma casa permitió que el tratamiento no se viera interrumpido por la distancia. El entorno del futbolista destacó que su prioridad fue utilizar sus recursos para asegurar el bienestar de los suyos, sin enfocarse en lujos innecesarios. Las imágenes difundidas por el ex Bologna mostraron a ambos compartiendo momentos de distensión en las playas cariocas.

Instagram Erick Pulgar Pulgar compartió imágenes junto a su hermana, conviviendo en Río de Janeiro. Instagram Erick Pulgar

El mensaje de Pulgar en sus redes sociales

El 21 de julio de 2024, el mediocentro utilizó su cuenta de Instagram para informar sobre la evolución del estado de salud de Paola. Acompañó el posteo con fotografías donde se los ve compartiendo el día a día en Brasil. En el texto, el chileno remarcó que la fortaleza de su hermana fue una inspiración para todo el grupo familiar.

En la publicación, incluyó palabras directas para quienes atraviesan situaciones de salud mental similares: “Hoy quiero compartir una noticia que llena mi corazón de alegría, mi hermana está mejorando significativamente en su lucha contra la depresión. Ver su fortaleza y determinación ha sido una inspiración enorme para todos nosotros. Para todas aquellas personas que están pasando por un momento similar, quiero decirles que no están solos”.

El mensaje continuó con una recomendación sobre la importancia de buscar ayuda profesional: “La depresión puede hacernos sentir aislados y sin esperanza, pero siempre hay luz al final del túnel. Busquen apoyo en sus seres queridos, hablen con un profesional y recuerden que es un proceso que lleva tiempo, pero la mejoría es posible. Cada pequeño paso cuenta y cada día es una oportunidad para avanzar. Manténganse fuertes y sepan que la esperanza y la recuperación están a su alcance”.