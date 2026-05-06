Bayern Múnich y PSG buscan el pase a la final de la Champions League + Seguir en









Tras un duelo de ida cargado de goles, alemanes y franceses se enfrentan en una revancha decisiva para meterse en la definición del torneo más importante de Europa.

Luis Díaz y Marquinhos, duelo de sudamericanos en las semis de Champions Foto: ABC

La Champions League entra en su etapa más determinante con el cruce entre Bayern Múnich y Paris Saint-Germain, que definirá al segundo finalista tras la clasificación de Arsenal. Luego del vibrante 5-4 conseguido por el conjunto parisino en la ida, la serie se traslada ahora a Alemania, donde todo puede cambiar.

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El partido se disputará este martes desde las 16 (hora de la Argentina) y será transmitido por Fox Sports, ESPN y Disney+, en un duelo que promete intensidad y alto nivel futbolístico.

Bayern-PSG: un duelo abierto y sin margen de error El entrenador del conjunto francés, Luis Enrique, dejó en claro que no especularán con la ventaja obtenida en el primer encuentro. “Buscamos ganar, no defender un resultado”, aseguró, anticipando un planteo ofensivo en un escenario siempre complejo como el del Bayern Múnich.

Bayern Munich vs real madrid Harry Kane va por la final.

Por su parte, el equipo alemán, dirigido por Vincent Kompany, intentará hacerse fuerte como local con figuras de peso como Harry Kane, Jamal Musiala y Joshua Kimmich, mientras que el PSG apuesta a su poder ofensivo liderado por Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.

Con una mínima diferencia en el marcador global y dos equipos de jerarquía, la definición aparece completamente abierta. El ganador avanzará a la final del certamen europeo, en busca de la gloria continental.