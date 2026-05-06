PSG eliminó al Bayern Munich y va por el bicampeonato de la Champions League + Seguir en









Los dirigidos por Luis Enrique empataron 1-1 frente los alemanes y se metieron en la final de la máxima competición europeo por segundo año consecutivo en busca de repetir el logro del año pasado.

PSG irá por el bicampeonato de la Champions League.

Los finalistas de la Champions League ya quedaron definidos. El PSG empató 1-1 con Bayern Múnich por la vuelta de las semifinales en el Allianz Arena y avanzó gracias al 5-4 obtenido en la ida. Ahora, enfrentará al Arsenal en la final.

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El título se disputará el próximo 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest, en Hungría. El equipo dirigido por Luis Enrique irá por la hazaña del bicampeonato, tras haberse consagrado en la edición anterior de la competición.

Por su parte, el Arsenal, que marcha líder en la Premier League, volvió a meterse en una final del torneo después de 20 años. La última vez fue en 2006, cuando cayeron con Barcelona en Francia.

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El trámite del encuentro en Alemania se inclinó de inmediato a favor de la visita. Apenas a los 3 minutos del primer tiempo, una gran jugada individual del georgiano Khvicha Kvaratskhelia por la banda izquierda culminó con un centro preciso para que Ousmane Dembélé definiera, estableciendo el 1-0 que silenció al Allianz Arena.

Kvaratskhelia, que ya había marcado un doblete en la ida, se consolidó como una pieza clave para que el equipo parisino se clasifique a la final. El giorgiano se transformó en el primer jugador en anotar o entregar asistencias en 7 partidos consecutivos de fase de eliminación directa de la competición. El golpe tempranero obligó al Bayern Múnich a tomar la iniciativa para intentar descontar en el global, pero la defensa parisina se mostró firme y controló los ataques del conjunto local. Además, las atajadas de Manuel Neuer fueron claves para evitar que los de Luis Enrique liquide el encuentro. Los dirigidos por Vincent Kompany recién pudieron empatar el encuentro en el tiempo de descuento luego de un remate potente de Harry Kane, que no le alcanzó para clasificar a la máxima instancia.