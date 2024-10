Independiente visita a Lanús esta tarde: horario, TV y formaciones

Independiente llega a este compromiso luego de superar a Deportivo Riestra , como local por 3 a 1, resultado le dio oxígeno al entrenador Julio Vaccari , que desde que aún no logró darle un salto de calidad al equipo y su continuidad en el cargo no está asegurada.

El técnico no confirmó a los once que saldrán a jugar, pero se supo que, si bien Marco Pellegrino y Joaquín Laso se disputaban la titularidad, la directiva decidió que este último no sea convocado porque no resolvió una situación extra futbolística que lo envuelve un reclamo de su representante.