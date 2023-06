Inglaterra continúa su camino hacia la Euro con una apabullante goleada

Inglaterra goleó 7-0 a Macedonia del Norte, con triplete de Bukayo Saka, este lunes en partido de clasificación para la próxima Eurocopa 2024 disputado en Old Trafford, el último antes de las vacaciones estivales.

"Es una sensación que no puedo explicar con palabras. Estoy muy feliz. Hemos jugado de manera muy directa y agresiva y ellos no podían controlarnos. No podíamos acabar de mejor manera esta temporada tan larga", declaró el trigoleador.

Con esta victoria, la cuarta en otros tantos partidos, Inglaterra suma un pleno de 12 puntos, por los 6 de Ucrania, que este lunes derrotó con dificultades a Malta por 1-0, y los 3 de Italia, aunque la actual campeona de Europa tiene dos partidos menos ya que no jugó en esta ventana de junio por estar disputando la Final 4 de la Liga de Naciones.

¡HAT-TRICK DE SAKA Y PALIZA INFERNAL EN OLD TRAFFORD! | Inglaterra 7-0 Macedonia del Norte | RESUMEN

Pese a no contar con el nuevo fichaje de Real Madrid, Jude Bellingham, lesionado para los dos partidos de esta ventana de junio, el equipo de Gareth Southgate demostró que hay una distancia sideral con respecto a Macedonia del Norte, pese a que el equipo balcánico dio la gran sorpresa al eliminar a Italia en el repechaje mundialista patra Catar-2022.

Entre todas las estrellas inglesas, sobresalió el joven extremo de Arsenal Bukayo Saka, autor de un 'hat-trick'.

El joven londinense de 21 años, convertido ya en pieza indispensable del seleccionador Soutghate, fue el primero en poner a prueba a Stole Dimietrievski, con un disparo cruzado que el portero del Rayo Vallecano pudo sacar con los guantes (2).

Después de que el capitán Harry Kane abriese el marcador, con un remate de '9' a centro de Luke Shaw (29), comenzó el particular espectáculo de Saka.

El extremo 'Gunner' anotó el segundo de los ingleses con un derechazo imparable a la escuadra (38) y no menos espectacular fue el cuarto, nada más regresar de los vestuarios, con una impresionante volea de zurda desde el vértice derecho del área (47), tras recibir un fabuloso pase de Trent Alexander-Arnold.

Poco después completó el triplete con otra escapada por banda derecha, aunque esta vez batió a Dimitriesvski con un golpeo raso (51).

Antes, justo antes de la pausa, Rashford había sentenciado en su casa, en Old Trafford, con un gol muy parecido al de Kane (45).

Ya en pleno festival inglés y con los mecedonios completamente entregados, Kalvin Philips, que apenas cinco minutos antes había sustituido a un ovacionado Saka, marcó el sexto a puerta vacía tras un centro de Jack Grealish y el intento de despeje de un defensa rival (64).

Y Kane puso el broche al magnífico partido de los ingleses con un séptimo gol, de penal (73).