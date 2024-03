Insólito: enjambre de abejas truncó partido entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev en Indian Wells

Luego de unos minutos, y ante la expectativa de que la situación no se solucionara en el corto plazo, el árbitro suspendió el partido cuando estaban 1-1 en el primer set: 0-15 para Carlos Alcaraz , quien se disponía a sacar cuando varias abejas lo revolotearon y junto con Alexander Zverev se marcharon a los vestuarios por miedo a que les picaran.

Indian Wells: llaman a apicultor para controlar al enjambre de abejas

La imágenes captadas por esta cámara en cuestión han mostrado la gravedad de la situación donde prácticamente no se podía ver otra cosa que no fuera la silueta de las abejas. Hasta el momento no se conoce cuándo se reanudará el partido, pero los organizadores convocaron a un apicultor para repeler el enjambre de la pista y de las cámaras. Además, según trascendió, Carlos Alcaraz sufrió una picadura que lo obligó a retirarse corriendo a los vestuarios.