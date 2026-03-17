Insólito sueldo: cuánto cobra el MVP del Super Bowl 2026

La estrella del deporte estadounidense consiguió un gran acuerdo, después de cobrar muy poco pese a su gran rendimiento en el campo de juego.

La NFL es una de las minas de oro que tiene Estados Unidos consolidando al fútbol americano como su deporte más popular, además del básquet y el béisbol. La pasión que genera en los millones de fanáticos es una fuente inagotable de dinero para las franquicias, patrocinadores y algunos jugadores.

Por esto es normal ver que las máximas figuras consiguen contratos muy altos, al punto de cobrar cifras astronómicas para cambiar de ciudad y defender los colores de otro club. Como es el caso del reciente MVP del Super Bowl , quien lejos de quedarse a defender la corona optó por un mayor bienestar económico que no se veía reflejado en su anterior escuadra, pese a ser el mejor jugador del histórico título conseguido.

Kenneth Walker III inició su trayectoria profesional tras ser seleccionado por los Seattle Seahawks en el draft de 2022 , proveniente de Michigan State . El equipo buscaba un perfil con potencia y velocidad para su esquema ofensivo, características que el deportista demostró a pesar de las interrupciones por motivos físicos que enfrentó en sus primeros años dentro de la NFL.

En la fase regular de 2025, el atacante superó la marca de las 1.000 yardas ganadas , contribuyendo a que su plantilla finalizara con un récord de 14-3. Este resultado les otorgó el primer puesto de su conferencia, permitiéndoles avanzar directamente a la segunda ronda de eliminación directa.

La final disputada en el Levi’s Stadium terminó con una victoria de 29-13 sobre los Patriots, encuentro donde Walker III registró 135 yardas por suelo y 161 totales . Estas estadísticas fueron el factor determinante para que las autoridades del certamen le otorgaran la distinción individual como el MVP de la jornada, cerrando su etapa en la institución de Seattle.

Un nuevo contrato: cuánto cobra el MVP del Super Bowl

Pocas semanas después del campeonato, se oficializó el traspaso del corredor a los Kansas City Chiefs para integrar la ofensiva liderada por Patrick Mahomes. Tras perder la final, la franquicia de Missouri concretó el movimiento buscando un especialista que garantice el avance de cadenas en los momentos determinantes de la NFL.

El acuerdo firmado entre ambas partes establece un monto de 43 millones de dólares por un periodo de tres temporadas. Con esta remuneración, el profesional se ubica en el cuarto puesto de los sueldos más altos de su posición, por detrás de las cifras pactadas por figuras de la talla de Christian McCaffrey, Saquon Barkley y Derrick Henry.

Del total del compromiso, 28.7 millones corresponden al capital garantizado que el deportista percibirá sin importar su desempeño futuro. El documento detalla que el pago promedio anual asciende a 14.35 millones, lo que representa la inversión más importante realizada por la organización de Kansas para reforzar su ataque de cara a la próxima campaña que comenzará en septiembre.

Embed - Super Bowl MVP Kenneth Walker III says his dad attended NFL game for the first time

Fortuna de millones: el patrimonio de Kenneth Walker III

La fortuna del corredor experimentó un incremento al comparar su primer contrato de rookie con las condiciones de su vinculación actual. Durante sus primeros cuatro años de actividad en la NFL, Walker III acumuló 8.44 millones de dólares, una suma que correspondía a los topes salariales para los ingresantes desde el sistema universitario y que hoy ha quedado superada.

Un componente central de su capital actual es el bono por firma de 13 millones que la organización de los Chiefs abonó de manera inmediata al sellar la operación. Este ingreso directo impactó en su riqueza personal tras la finalización de la temporada 2025, donde su valor de mercado aumentó debido a los reconocimientos individuales obtenidos en el cierre del certamen.

Las estimaciones actuales sitúan su patrimonio neto por encima de los 25 millones al contabilizar salarios, incentivos por objetivos y beneficios derivados de su imagen comercial.