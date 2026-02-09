Super Bowl 2026: Seattle Seahawks se impuso por 29-13 a New England Patriots y se quedó con el título + Seguir en









La final que concentra todas las miradas del mundo del deporte enfrenta a Seattle Seahawks ante New England Patriots, en el partido que define al campeón de la NFL.

Seattle Seahawks se impuso por 29-13 a New England Patriots en el Super Bowl.

Los Seattle Seahawks se impusieron por 29-13 a los New England Patriots en el Super Bowl de 2026 y se consagraron campeones de la NFL. El gran encuentro se disputó en el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California.

Los puntos de de Seattle fueron obra de un touchdown de AJ Barner, otro de Uchenna Nwosu y cinco goles de campo y una conversión de Jason Myers. Por el lado de los de Nueva Inglaterra, Mack Hollins y Rhamondre Stevenson anotaron un touchdown cada uno, con una conversión de Andrés Borregales.

Touchdown Super Bowl El partido comenzó a las 20.30 horas de Argentina, mientras que el show del entretiempo estuvo a cargo de Bad Bunny, quien hizo historia en el Silicon Valley.

El estadio, casa de los San Francisco 49ers, es la sede del evento por segunda vez en su historia, luego de haber albergado la edición de 2016.

jason myers Los goles de campo de Jason Myers, claves en Seattle. Super Bowl LX: shows, transmisión y más El espectáculo musical será uno de los más variados de los últimos años. Bad Bunny encabezará el show de medio tiempo, acompañado por Green Day, Brandi Carlile, Charlie Puth y Coco Jones, en una combinación que cruza pop, rock y R&B.

Además, Charlie Puth interpretará el himno nacional de Estados Unidos, Brandi Carlile cantará "America the Beautiful" y Coco Jones estará a cargo de "Lift Every Voice and Sing" en la previa del partido. bad bunny Bad Bunny, el show principal de medio tiempo, la atracción del Super Bowl LX. Dónde ver el Super Bowl 2026 en vivo TV: ESPN (relatos y comentarios en español).

Streaming: Disney+ (en simultáneo con la TV).

NFL Game Pass (DAZN): señal original de EE. UU., con cobertura completa y los comerciales exclusivos. Seguidores de Donald Trump preparan un show alternativo a Bad Bunny para el Super Bowl La organización del evento paralelo está a cargo del grupo conservador Turning Point USA, vinculado al asesinado activista de derecha Charlie Kirk. Por su lado, Rock sostuvo: "Nos acercamos a este evento como David contra Goliat: competir contra la maquinaria del fútbol americano y una superestrella global es prácticamente imposible". El artista alcanzó gran popularidad en los años 90 y 2000 con temas como "Bawitdaba", "Cowboy" y "All Summer Long", y en los últimos años se convirtió en un personaje polarizante por sus posturas políticas conservadoras y su respaldo público a Trump.