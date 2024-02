Inter le ganó el clásico a Juventus y va rumbo al título

El bahiense Lautaro Martínez, goleador del campeonato con 19 conquistas, actuó desde el comienzo para los dirigidos por el DT Simone Inzaghi.

En el equipo de Turín, en tanto, se produjo el estreno del mediocampista ofensivo Carlos Alcaraz, recientemente llegado desde el Southampton del ascenso inglés. El exjugador de Racing Club ingresó a los 45m. del segundo tiempo, en sustitución del norteamericano Weston McKennie

Con este triunfo, Inter se afianzó en la punta con 57 unidades, seguido por Juventus, con 53.

En otro encuentro de la jornada, Lazio, con el concurso del atacante mendocino Valentín Castellanos (ex New York City de la MLS de los Estados Unidos), perdió ante Atalanta, por 3-1, en Bérgamo.

El campeón vigente, Nápoli, con Giovanni Simeone (ex Banfield y River Plate) en el equipo titular y con un tanto del georgiano Khvicha Kvaratskhelia, le ganó por 2-1 a Hellas Verona.

En el encuentro jugado a primera hora, Torino igualó 0-0 con Salernitana, que contó con el debut del defensor Marco Pellegrino (ex Platense), cedido a préstamo desde el Milan.

Este lunes, a partir de las 16.45 de la Argentina, Roma cerrará la fecha ante Cagliari.

Los otros resultados de la fecha, jugados entre viernes y sábado, fueron: Lecce 3-Fiorentina 2 (un gol de Lucas Beltrán); Empoli 0-Genoa 0; Udinese 0-Monza 0; Frosinone 2 (Matías Soulé, de penal)-Milan 3; Bologna 4-Sassuolo 2.

Inter 57 puntos; Juventus 53; Milan 49; Atalanta 39; Bologna 36; Roma y Nápoli 35; Fiorentina y Lazio 34; Torino 32; Genoa y Monza 29; Lecce 24; Frosinone 23; Sassuolo y Udinese 19; Cagliari, Hellas Verona y Empoli 18; Salernitana 13.

Embed - INTER-JUVENTUS 1-0 | HIGHLIGHTS | Inter extend their lead at the top with huge win | Serie A 2023/24