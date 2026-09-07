Julián Álvarez posó para los fotos oficiales de la Champions League y volvió a sonreír con la camiseta del Atlético Madrid + Agregar ámbito en









Luego de que finalizara el mercado de pases en Europa y el delantero argentino se haya quedado en el colchonero, las cámaras volvieron a aparecer para las imágenes oficiales de la Copa de Campeones y entre varias con cara de enojado, reaparecieron las muecas de felicidad.

Julián Álvarez sonriente con la camiseta del Atlético de Madrid para las fotos oficiales de la Champions League (izquierda), en comparación con su foto oficial de LaLiga (derecha).

Julián Álvarez comenzó con el pie izquierdo la temporada 2026/27 con el Atlético Madrid. Después de que desde el Barcelona le prometieron que lo iban a buscar en este periodo de transferencias y no hayan cumplido, el delantero de la Selección argentina se mostró molesto cada vez que usó la camiseta rojiblanca, aunque todo cambió este lunes cuando salieron las fotos oficiales de la Champions League: reapareció su sonrisa.

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Los gestos del cordobés no tardaron en llamar la atención en redes sociales y automáticamente lo compararon con su primera foto de la temporada, en la que tuvo que posar para las fotos oficiales de La Liga de España y no hubo manera de que evitara mostrar su descontento por permanecer en el conjunto madrileño.

La foto entre Julián y el Cuti Romero para la Champions. Uefa Aún así, mismo en las fotos oficiales de la Champions, Julián se mostró con un claro descontento y replicó lo que hizo para las primeras imágenes mencionadas, aunque cuando apareció su compañero de Selección, Cristian “Cuti” Romero, parece que le devolvió el humor.

Cómo viene la temporada de Julián Álvarez Mientras los hinchas del Atleti siguen mostrando su descontento hacia él, Álvarez de a poco vuelve a retomar su lugar en el equipo y comenzó a sumar cada vez más minutos, pero de visitante. Este último sábado, en la derrota por 3 a 0 contra el Athletic de Bilbao, ingresó a los 59 minutos y no pudo aportar mucho juego en un equipo que le costaba pasar la pelota y generar ocasiones de juego. Mismo en este partido, el Cuti Romero hizo su debut con el marcador 2 a 0 abajo y no pudo impedir la goleada en el último minuto.

Si bien en este encuentro los hinchas del Atlético Madrid no se hicieron notar por no ser locales, todo lo contrario ocurrió en el primer partido de la temporada en el Estadio Metropolitano. Desde un primer momento en el que Julián saltó al terreno de juego los silbidos se llevaron el protagonismo de todas las cámaras y portales españoles.

Sportcenter En vez de preservarlo y no utilizarlo, el “Cholo” Simeone decidió que tenía que ingresar para intentar remontar el encuentro contra el Villarreal, en el que estaban perdiendo 2 a 1, y en el minuto 66 ingresó al campo de juego bajo una silbatina extraordinaria. El reproche contra el argentino no terminó ahí. Cuando los jugadores del Atlético fueron a saludar a la hinchada, Álvarez se retiró solo por una orden de la dirigencia y toda la cancha comenzó a chiflar con ánimos de reprobación en vez de aplaudir a los futbolistas que los estaban saludando. Mientras Julián intenta volver a ganarse la confianza de los colchoneros, las fotos oficiales de la Champions le dan un guiño al hincha de que volverá a ir por todo en busca de conseguir la segunda "orejona" de su carrera.