Otra tarde difícil para Julián Alvarez: silbidos y derrota 3-0 para el Atlético de Madrid

El delantero argentino fue reprobado otra vez por los hinchas durante la derrota 3-0 ante Athletic Bilbao. Cuti Romero debutó.

Julián Álvarez volvió a ser silbado por los hinchas del Atlético de Madrid durante la derrota ante Athletic Bilbao.

Julián Alvarez volvió a vivir una tarde difícil en Atlético de Madrid: fue silbado nuevamente por los hinchas durante la goleada 3-0 ante Athletic Bilbao por la cuarta fecha de la Liga de España. La Araña ingresó en el segundo tiempo, cuando su equipo ya perdía 2-0, y no pudo evitar la primera derrota del conjunto de Diego Simeone en el torneo.

El delantero argentino entró junto a Cristian “Cuti” Romero , quien hizo su debut con la camiseta del Atlético tras su llegada desde Tottenham. Alvarez tuvo una ocasión clara que fue tapada por Unai Simón, pero el equipo madrileño no logró reaccionar y terminó sufriendo una derrota contundente en San Mamés.

Los silbidos hacia el atacante argentino se produjeron nuevamente en medio de la tensión que existe entre Alvarez y los fanáticos del Atlético . La situación ya se había registrado en el empate 2-2 ante Villarreal, el 23 de agosto, después de los días de incertidumbre que atravesó el futbolista por su deseo de marcharse a Barcelona.

Julián tampoco había sido convocado para la victoria frente a Sevilla de la fecha anterior por “una indisposición”. Esto ocurrió luego de varios días en los que faltó a entrenamientos , en un contexto de creciente malestar por su situación. Finalmente, el mercado de pases terminó sin su salida del club.

Esta vez, la reacción de los hinchas volvió a hacerse sentir cuando ingresó al campo de juego. Sin embargo, tras el encuentro, Julián se acercó junto al resto del plantel a la zona donde estaban unos 200 aficionados del Atlético , que habían acompañado al equipo. Pese a los silbidos durante su ingreso, el argentino fue uno más en el saludo final.

Atlético sufrió una goleada antes de la Champions

El Atlético había tenido un buen primer tiempo y contó con las principales ocasiones, pero no logró convertir. Athletic Bilbao aprovechó las oportunidades que tuvo en el complemento y marcó dos goles en apenas dos minutos, primero mediante Nico Williams y luego a través de Robert Navarro. Oihan Sancet selló el 3-0 sobre el final.

“El Athletic aprovechó esos dos minutos de desconexión que tuvimos y eso es responsabilidad del cuerpo técnico”, reconoció Simeone después de la derrota. Y agregó: “El partido fue lo que se vio. Un buen primer tiempo, sobre todo de cara a lo que iba a ser el segundo, y se dieron esos dos minutos de poca atención y esas resolución de situaciones que debimos resolver mejor”.

El entrenador también se refirió a la actuación de Alvarez: “Salvo una de Julián (que tapó Unai Simón), no tuvimos ocasiones claras (en el segundo tiempo). El Athletic es un equipo que va pelear por los primeros lugares”.

Diego Simeone analizó la caída de su equipo y habló sobre la actuación de Julián Álvarez. DU Sport

La derrota dejó al Atlético con dudas justo antes de su debut en la Champions League. El equipo de Simeone enfrentará a Liverpool el próximo miércoles, mientras que Alvarez tendrá una nueva oportunidad para intentar revertir la relación con los hinchas y recuperar protagonismo dentro del equipo.

Antes del partido, Simeone había señalado: “Yo miro siempre para delante, tenemos una temporada bonita y con retos. Iremos cada partido a hacerlo lo mejor posible. Julián tiene la oportunidad de ajustar cosas en su vida que lo mejoren a él”.