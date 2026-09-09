Tras su frustrado pase al Barcelona, Julián Álvarez va por la revancha en la Champions League + Agregar ámbito en









El delantero de la Selección Argentina buscará la redención en el Atlético Madrid en el inicio de una nueva campaña de la Champions League, el máximo objetivo del club.

Tras su frustrado pase al Barcelona, Julián Álvarez va por la revancha en la Champions League

Atlético de Madrid visitará al Liverpool, desde las 16:00, en el Anfield por la primera fecha de la fase de liga de la Champions League 2026/27. Diego Simeone, entrenador del Atlético, advirtió este martes que Julián Álvarez está “en fase de crecimiento” y “todavía” no lo ve para que empiece de titular, en el partido de la primera jornada de la Champions League contra el Liverpool.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La institución presidida por Enrique Cerezo mantuvo su firme postura y decidió no desprenderse del delantero cordobés, que tiene contrato vigente hasta 2030.

Así, Álvarez continuará su carrera en Madrid y afrontará una nueva temporada con el equipo de Simeone. En el medio, los hinchas han manifestado su enojo con el delantero en reiteradas oportunidades.

Desde que se confirmó su continuidad, el "Araña" intensificó su preparación física con jornadas de entrenamiento en doble turno, con el objetivo de recuperar su mejor versión y llegar en condiciones óptimas a la competencia.

El equipo español viene de comerse una goleada por 3-0 ante el Atheltic de Bilbao, mientras que el inglés tuvo un arranque irregular en su liga con empates.

Formaciones de Liverpool vs Atlético Madrid Liverpool: Alisson Becker; Jeremie Frimpong, Jérémy Jacquet, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai; Cody Gakpo, Florian Wirtz, Rio Ngumoha; Alexander Isak. DT: Andoni Iraola. Atlético Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Alejandro Grimaldo; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Morten Hjulmand; Álex Baena, Ademola Lookman y Kang-in Lee. DT: Diego Simeone. A qué hora juegan y por dónde ver Liverpool vs Atlético Madrid Hora: 16:00

TV: Fox Sports

Árbitro: Davide Massa (ITA)

VAR: Marco Di Bello (ITA)

Estadio: Anfield