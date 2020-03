Paulo Dybala dijo que está "mejor" del coronavirus, pero confesó que tuvo momentos complicados

"Estoy mucho mejor, tras los primeros síntomas fuertes de hace unos días, ahora estoy mucho mejor. Estoy tratando de entrenar, antes no podía hacer nada", afirmó el futbolista en una entrevista a la televisión oficial de la Juventus de Italia.

Dybala además señaló: "Sentía que me faltaba aire, no podía hacer nada, después de cinco minutos entrenando sentía mi cuerpo cansado, me dolían los músculos. Ahora estoy mejor yo y mi novia (Oriana Sabatini) también, afortunadamente".

dybalatv.mp4 Juventus TV

El delantero argentino participó en un programa de Juventus TV conectado desde su casa, se mostró de buen humor y además de hablar a acerca del coronavirus también contó cómo se gestó su llegada por el conjunto turinés, en 2015.

"Estaba en mi casa de Palermo (su primer equipo italiano), se hablaba mucho de que podía fichar por grandes equipos. Yo esperaba porque sabía que podía llegar la llamada del Juventus. No decía ni sí ni no a nadie", reveló.

Asimismo añadió: "Un día, después de almorzar me llama mi representante y me dice que me llamaría el director deportivo de Juventus. Me dijo Fabio (Paratici) que querían hacerlo todo para que yo fichara por el Juventus y al final todo se concretó".

JuventusFC on Twitter "Quella volta in cui mi chiamò la Juve? Me la ricordo come se fosse ieri" @PauDybala_JR ❤️



Riguarda la puntata di #ACasaConLaJuve



https://t.co/s25juPSyJM

@JuventusTV ➡️ https://t.co/048IqXRAy3 pic.twitter.com/jdkHycM1o0 — JuventusFC (@juventusfc) March 27, 2020

También mostró las tres camisetas que intercambió con jugadores que admira, una de ellas la de Lionel Messi mientras que las otras dos son la del portugués Cristiano Ronaldo y la del italiano Gianluigi Buffon.

"Tengo muchas camisetas raras, cada una tiene su propia historia, de un partido, de un amigo. Todas son especiales, me gusta coleccionarlas y seguiré haciéndolo. De todas las que tengo, tengo tres muy importantes", dijo.

Finalmente indicó: "La camiseta de los 120 años de Juventus con firma de (Gianluigi) Buffon. No se cuántas personas tendrán esta camiseta. Y luego Messi y Cristiano. Se quedarán siempre en mi historia. Tuve la suerte de jugar con ellos dos, es extraordinario".