Kelly Piquet respondió a las críticas por la diferencia de edad con Max Verstappen

La modelo brasileña aclaró un comentario viral y defendió su relación con el piloto de Fórmula 1, luego de que una publicación en Instagram reavivara el debate.

Kelly Piquet junto a Max Verstappen

La brasileña Kelly Piquet salió al cruce de las críticas en redes sociales por la diferencia de edad que mantiene con su pareja, el piloto de Fórmula 1 Max Verstappen, tras compartir una imagen del pasado que generó miles de reacciones. La relación entre ambos, iniciada en 2020, suele quedar bajo la lupa pública debido a los nueve años que los separan y a la relevancia de sus apellidos en el mundo del automovilismo.

La modelo publicó una foto correspondiente a su primer encuentro con Verstappen, ocurrido en 2016 durante una cena en Mónaco, en el marco de un challenge viral de “antes y después”. Junto a la imagen, recordó aquel momento con un mensaje emotivo sobre el paso del tiempo y la familia que formaron juntos.

La respuesta de Piquet Sin embargo, entre los comentarios apareció una crítica que señalaba que el piloto era menor de edad cuando se conocieron. Ante esa afirmación, Piquet respondió de forma directa: “Él ya tenía 19 años, pero bueno, ¿y qué?”, dejando en claro que la edad nunca fue un problema en la relación.

La contestación generó apoyo de muchos usuarios, que destacaron su postura frente a los cuestionamientos. En mayo de 2025, la pareja fue noticia nuevamente tras el nacimiento de su hija Lily, un acontecimiento que Max Verstappen celebró públicamente y por el cual incluso se ausentó de compromisos oficiales para acompañar a su pareja.

max-verstappen.jpg Max Verstappen se prepara para otra exigente temporada de Fórmula 1. Antes de su relación con el tricampeón mundial, Kelly Piquet fue pareja del piloto Daniil Kvyat, con quien tuvo a su hija Penélope. Con el tiempo, Verstappen asumió un rol activo en la vida familiar, algo que la modelo ha destacado en distintas entrevistas, remarcando el clima de respeto y apoyo mutuo.

Hija del histórico campeón Nelson Piquet, y pareja de uno de los máximos referentes actuales de la Fórmula 1, Kelly ha reiterado que la diferencia de edad no define el vínculo y que la solidez de la relación se construyó con el tiempo, lejos de los prejuicios que suelen circular en redes sociales.