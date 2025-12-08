Golpe para Max Verstappen: el asesor ejecutivo y el ingeniero podrían dejar Red Bull para 2026

La escudería líder de las bebidas energéticas podría sufrir dos duras bajas para la próxima temporada de la Fórmula 1, algo que también dejará en duda el futuro de Max Verstappen.

Tras cuatro temporadas consecutivas donde se consagraron campeones del mundo en la Fórmula 1 , el 2025 fue un año turbulento para Red Bull . Desde el inicio, hubo problemas públicos con su director de equipo, Christian Horner , que terminó siendo despedido luego de una denuncia de una empleada por acoso.

En medio de la crisis, Max Verstappen pudo sobreponerse y realizar una gran segunda mitad de campeonato, donde ganó más carreras que nadie y terminó a dos puntos del campeón Lando Norris .

Sin embargo, el piloto holandés podría volver a recibir malas noticias por parte de su escudería. Resulta que Helmut Marko , histórico asesor ejecutivo de Red Bull y arquitecto de los años dorados del mismo analiza la posibilidad de retirarse a sus 82 años .

Marko puso en duda su continuidad y mantendrá charlas con los directivos de la empresa de bebidas energéticas al respecto. “Es un conjunto complejo de cosas diferentes. Tengo que consultarlo con la almohada y luego veremos” , dijo a la prensa.

En tanto, “Red Bull y Marko podrían estar acercándose a una decisión mutua para que él renuncie a su participación en el equipo y se retire por completo de la F1. Se entiende que el papel de Marko en el hecho de que Kimi Antonelli recibiera más de 1.000 mensajes abusivos después de las críticas públicas de Marko hacia él en el GP de Qatar es un factor contribuyente” , remarcó el sitio especializado The Race.

Por otro lado, el futuro de Gianpiero Lambiase, ingeniero de carrera de Verstappen, también está en el aire. Tras un año que habría sido difícil en el plano personal, que le obligó a ausentarse en las rondas de Austria y Bélgica, el rol específico del británico para la próxima temporada aún no ha sido definido.

image

Hay que destacar que se puso a llorar una vez que terminó el GP de Abu Dhabi, algo que reforzó las especulaciones.

“Si el equipo encuentra un ingeniero de carrera adecuado para Verstappen y una estructura con la que todas las partes estén de acuerdo, Lambiase podría potencialmente retirarse de sus funciones de ingeniero de carrera y continuar en Red Bull en un puesto más alto, aparentemente aún en pista”, explicó Motorsport.

Con este panorama, Red Bull se preparará con nuevas caras para iniciar una nueva etapa en 2026, donde debutará como fabricante de motores. La estructura de liderazgo y la composición del equipo técnico y deportivo serán objeto de revisión. Allí hay que ver cómo encaja la relación con Max Verstappen y si el piloto holandés estará o no a gusto con el andar del equipo. Lo que podría ser un factor clave de cara a su futuro, ya que su contrato vencerá en 2028, pero antes puede ejecutar una cláusula de salida anual.