Axel Kicillof habló de la vuelta del fútbol y adelantó cuál podría ser el primer deporte en volver

“Para el tema deportivo lo estamos evaluando con especialistas, estamos viendo la experiencia internacional. La verdad que vendría bien el esparcimiento en momentos de aislamiento, pero hay que ser precavido y cuidar a la gente”, manifestó Kicillof en diálogo con “Mañana Silvestre”, por Radio 10.

Por otro lado, el gobernador aseguró que más allá del fútbol, están pensando en cómo se pueden ir habilitando otras actividades deportivas. De hecho, aseguró que una de las primeras podría ser el turf.

Por su parte, el Ministro de Turismo y Deporte de la Nación, Matías Lammens, tomó como ejemplo los dos casos positivos de coronavirus que se registraron en un equipo de segunda división de Alemania al momento de volver a los entrenamientos, para sostener su postura de que "no hay que apurar la vuelta del fútbol en Argentina, para evitar después tener que dar marcha atrás".

"Más allá de lo que dijo el presidente Alberto Fernández sobre sus deseos de que vuelva el fútbol y por lo que se armó un revuelo bárbaro, algo que obviamente todos los futboleros quieren, lo concreto es que hay que ser muy cautos en eso y esperar que estén realmente dadas las condiciones para hacerlo", le explicó Lammens.

Lammens turismo Matías Lammens.

"Lo que pasa es que el fútbol es un deporte de contacto y aunque una cancha tenga siete mil metros cuadrados y solamente 22 jugadores de contacto, hay momentos del juego en que se produce un agrupamiento de futbolistas y eso es peligroso. Los deportes que pueden volver antes son los individuales, como el tenis o el golf", ejemplificó.

Pero sobre el fútbol en particular mantuvo su postura de no retomar la actividad en lo inmediato, "y sino, no hay más que ver el ejemplo de lo que pasó en Alemania con un equipo de segunda división, que volvió a entrenar, se hicieron los testeos y les aparecieron dos casos positivos de Covid 19. Entonces ahora tuvieron que dar marcha atrás con el protocolo, otra vez todo el plantel en cuarentena y ya no van a poder jugar cuando reanuden la competencia el próximo fin de semana", advirtió.