Kolo Muani no se olvida la atajada del "Dibu" Martínez: "No voy a mentir, lo odio"

Randal Kolo Muani , delantero de la selección de Francia , volvió a recordar la histórica atajada de Emiliano Martínez en la última jugada de la prórroga de la final del Mundial Qatar 2022 y aseguró que no guarda cariño para el arquero de la Selección argentina .

"Quiero seguir adelante, porque es parte de mi trabajo. No es que esté triste, pero no lo voy a olvidar nunca. Estuvimos muy cerca de traer la tercera estrella. No voy a mentir, lo odio (a Martínez)", reveló el atacante del Eintracht Frankfurt en diálogo con L´Equipe.