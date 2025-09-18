La Aprevide levantó la sanción a las tribunas de Independiente







Independiente sacó un comunicado para confirmar la habilitación del 100% de la cancha para el encuentro con San Lorenzo.

Aprevide levantó la sanción a las Tribunas Pavon: Independiente promete un "domingo a cancha llena"

Independiente lanzó un comunicado para confirmar el levantamiento de la determinación tomada por la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (APreViDe) que inhabilitó las Tribunas Pavoni Baja y Alta.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“Luego de las gestiones realizadas por el Club, la A.Pre.Vi.De. decidió levantar la sanción que pesaba sobre las Tribunas Pavoni Baja y Alta, motivo por el cual el Estadio Libertadores de América estará habilitado en su capacidad total para el encuentro del 21/9 a las 14.30 horas frente a San Lorenzo”, manifestó Independiente en el escrito oficial.

Por otra parte, la institución deportiva de Zona Sur recordó que los hinchas que estuvieron en tribuna Pavoni Baja en el encuentro suspendido frente a la Universidad de Chile, tienen asegurado su abono para estar presente en este sector hasta fin de año.

En el cierre del comunicado, la dirigencia de Independiente resaltó que para concurrir al Libertadores de América es necesario tener la cuota de agosto (en mayúscula) al día.

Con la resolución favorable, el cual fue titulado como “domingo a cancha llena”, el club espera que este gesto sea un nuevo paso hacia la normalización de la relación entre las autoridades y la institución, y un impulso para los hinchas que siempre han estado al lado del equipo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Independiente/status/1968428037927534913&partner=&hide_thread=false ¡DOMINGO A CANCHA LLENA!



Luego de las gestiones realizadas por el Club, la https://t.co/SpWmFhkdDB. decidió levantar la sanción que pesaba sobre las Tribunas Pavoni Baja y Alta, motivo por el cual el Estadio LDA-REB estará habilitado en su capacidad total para el encuentro del… pic.twitter.com/Bi8wPGinjS — C. A. Independiente (@Independiente) September 17, 2025