Rolando Schiavi destrozó a Riquelme: "Pone gente para que no lo critiquen a él"







El ex central se mostró muy crítico con el actual presidente: "Elige personas para que los critiquen y salvarse él". Además, aseguró que "él es el que toma todas las decisiones".

Riquelme, en el ojo de la tormenta por la crisis en Boca.

Tras la polémica que se generó por la disolución del Consejo de Fútbol de Boca, Rolando Schiavi realizó un análisis de la tensa situación y apuntó contra la dirigencia encabezada por el presidente Juan Román Riquelme.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En el arranque de su análisis, el “Flaco” manifestó: “El Consejo de Fútbol era Riquelme, por más que pongas figuritas adelante”. El ex jugador del “Xeneize” agregó: “Es normal que ponga gente para que la critiquen y salvarse él”.

El ex defensor central explicó que Raúl Cascini y Mauricio Serna dejaron la institución porque no tenían “peso” a nivel dirigencial. Pero Schiavi señaló con un paréntesis la continuidad de Marcelo Delgado en la dirigencia de Boca a pesar de la disolución del Consejo de Fútbol, a quien tildó con un fuerte título: la mano derecha de Juan Román Riquelme. “El que tiene mejor llegada con los jugadores es Chelo (Delgado), él es el más confiable para los jugadores”, expresó el "Flaco".

En el final de su picante análisis, el exfutbolista linqueño selló su crítica con un duro golpe contra Riquelme. “Por más que se habla de un mánager va a ser más de lo mismo, porque las decisiones las va a seguir tomando Juan Román Riquelme, todas las decisiones las toma él”, concluyó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1953221734401708473&partner=&hide_thread=false "Schiavi":

Por sus declaraciones sobre Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol pic.twitter.com/hOcc8Zts8I — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 6, 2025