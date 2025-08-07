De referente a problemático, Marcos Rojo aceptó la propuesta y rescindió con Boca







El central y el club acordaron romper el vínculo luego de que el futbolista diera el visto bueno a la oferta económica. Racing aparece en el radar del ex Estudiantes.

Se acabó el ciclo de Marcos Rojo en Boca.

Luego de varias idas y vueltas, y unos cuantos escándalos, Marcos Rojo y Boca acordaron la desvinculación, por lo que el zaguero dejará de ser jugador del "Xeneize" luego de cuatro años.

Según se conoció este jueves, el aguerrido defensor central aceptó la oferta para rescindir su vínculo. El club le pagará los últimos cinco meses de contrato y se marcharía casi de inmediato.

De ser referente y uno de los capitanes, a quedar marginado incluso de las charlas grupales, Rojo ya no estaba en la consideración de Miguel Ángel Russo, con quien no sumó minutos en toda su reciente etapa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1953588797498708273&partner=&hide_thread=false "EL TÉCNICO QUE CREE QUE A SU EQUIPO LE VENDRÍA MUY BIEN CONTAR CON MARCOS ROJO ES GUSTAVO COSTAS"



BOMBAZO en #ESPNEquipoF de la mano de @estebanedul



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/3fVDWUBhmI — SportsCenter (@SC_ESPN) August 7, 2025 Los cortocircuitos del ex Estudiantes con el cuerpo técnico iniciaron en el Mundial de Clubes de Estados Unidos, aunque al parecer el futbolista llegó a ese certamen con un conflicto previo con la dirigencia por el supuesto "asado" del plantel en el que cuestionó a la cúpula encabezada por Juan Román Riquelme.

El faltazo a una práctica lo dejó afuera del partido contra Independiente, por los cuartos de final del Torneo Apertura 2025, y desde entonces, el exjugador del Manchester United no volvió a ponerse la camiseta de Boca.

Mientras tanto, según versiones de hace varias semanas, el entrenador de Racing, Gustavo Costas, quiere sumar sí o sí a Marcos Rojo.