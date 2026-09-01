La emotiva carta de Lionel Scaloni para Lionel Messi tras su retiro de la Selección argentina: "Gracias por dar la vida"

El entrenador del seleccionado nacional le dedicó un texto con mucho sentimiento a su eterno capitán, luego de que este anunciara que no jugará más con la "Albiceleste".

La emotiva carta abierta de Lionel Scaloni para Messi tras su retiro de la Selección Argentina

Lionel Scaloni publicó un emotivo mensaje dedicado a Lionel Messi en las redes sociales , donde recordó de principio a fin los pasos del proceso que compartieron en la Selección Argentina y enalteció su figura.

En su texto, el entrenador rememoró una conversación que mantuvieron al comienzo de una etapa que calificó como desafiante y valoró la decisión de Messi de acompañar el proyecto desde sus inicios.

A lo largo de su publicación, Scaloni resaltó la confianza que Messi depositó en el cuerpo técnico y en el proceso que comenzó a construirse en la Selección Argentina.

Para el oriundo de Pujato, el apoyo incondicional de Lionel Messi a lo largo de todo su ciclo fue más valioso que cualquier título conseguido.

Además, expresó que uno de los aspectos más importantes de ese recorrido estuvo vinculado con la forma en que Messi afrontó los desafíos y sostuvo su compromiso con la camiseta argentina.

La carta completa de Scaloni para Messi

"Guardo en la memoria el primer día que nos sentamos a hablar de lo que se venía. En ese momento, cuando las papas quemaban, me dijiste que ibas a estar, que le diéramos para adelante. Y le dimos.

Lo que hiciste por este grupo y por el país va mucho más allá de los títulos, de la Copa o del Mundial. Lo más grande que nos dejaste fue el ejemplo de no tirar la toalla nunca, de entender que la camiseta de la Selección está por encima de cualquiera de nosotros.

Verte disfrutar con los chicos en la cancha y ver feliz a la gente fue el mejor premio que pudimos tener. Sos el capitán que cualquier técnico sueña con dirigir, pero, sobre todo, una persona enorme.

Gracias por confiar, por bancar el proceso y por dar la vida en cada pelota. Fue un orgullo gigante compartir este viaje con vos, Leo.

Gracias por todo, de corazón".