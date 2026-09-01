Los mensajes de los famosos a Lionel Messi tras el anuncio de su retiro de la Selección

El Capitán de la Scaloneta fue despedido por diversas figuras públicas, entre ellas del teatro. Muchos mensajes reiteraron su amor al conductor del equipo y a su capacidad de "haber llegado a cada argentino".

Varias figuras de los medios y el espectáculo le dieron sus gracias al rosarino, que se retiró después de 20 añod de carrera.

Luego de que el 10 de la Selección argentina Lionel Messi anunciara su retiro, todo el país se mostró conmovido por los años que el rosarino sirvió con su corazón al país. En ese sentido, diversas figuras del espectáculo le enviaron sus mensajes, cargados de amor y agradecimiento.

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…”, escribió Messi en su publicación de Instagram. El futbolista explicó que llegó el momento de cerrar una etapa y destacó el orgullo de haber compartido con sus compañeros los títulos que durante tantos años buscaron.

Uno de los primeros en comentar la publicación fue el actor Nicolás Vázquez, con quien mantiene una amistad, y que le escribió: “¡Gracias por tanto! Te merecés todo. Te amamos". Por otro lado, la conductora Yanina Latorre le escribió sorprendida: “¡Ay, nooooo!“.

Otras figuras del teatro que le dedicaron sus mensajes fueron los actores Jean Pierre Noher, Carola Reyna, Facundo Arana, Malena Guiznburg y Marco Antonio Caponi, quienes destacaron su carácter "inolvidable e inigualable" además de agradecerle como conductor de la Selección y demostrarle "su amor para siempre".

Por otro lado, el periodista deportivo Gastón Edul le comentó: “Gracias para siempre, Leo”. Mientras, su colega Sofía Martínez compartió la publicación en sus historias con las siguientes palabras: “Atravesaste a cada uno de los argentinos para siempre y de una manera mucho más fuerte que ganando títulos. Gracias capitán".

Uno de los primeros en comentar la publicación fue el actor Nicolás Vázquez, con quien mantiene una amistad desde hace varios años.

Un deportista que no faltó fue el piloto Franco Colapinto, que manifestó: “No existen palabras de agradecimiento que vayan a alcanzar. Somos unos afortunados de haberte tenido y disfrutado durante tanto tiempo. Gracias por haberte levantado una y otra vez, y por hacer feliz a un país entero. Sos el ejemplo de todos”.

Lionel Messi se retira de la Selección argentina: los mensajes y la reacción de sus compañeros y figuras del fútbol

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, anunció este lunes que se retira del conjunto nacional después de 20 años con la camiseta albiceleste. El rosarino comunicó su decisión a través de Instagram y aseguró que se trata de una determinación que “dolió y duele en el alma”.

Uno de los primeros en reaccionar fue Rodrigo De Paul, quien le dedicó un extenso mensaje: “Tu amor incondicional por nuestro país, tus batallas internas para nunca abandonar, tu fortaleza para siempre aguantar las injusticias, tu liderazgo y calidad humana con cada jugador que entraba en el predio para que se sienta bien, los detalles con cada trabajador de nuestra Selección... Solo gracias, el más grande de toda la historia".

Por su lado, otro fue Ángel Di María quien eligió un mensaje mucho más breve, pero cargado de significado. El exdelantero de la Selección compartió la publicación de Messi y escribió: “Gracias eternas, capitán”, acompañado por un corazón azul.