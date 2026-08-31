Tras el retiro de Messi, ¿qué pasará con Lionel Scaloni en la Selección Argentina? + Agregar ámbito en









El entrenador de la "Albiceleste", cuyo contrato finaliza en diciembre, sembró dudas sobre su futuro tras la derrota en la final del Mundial 2026. Con el retiro de su capitán, el panorama es aún más complicado.

Lionel Scaloni pidió tiempo para pensar en su continuidad.

El retiro anunciado de Lionel Messi de la Selección Argentina sembró aún más dudas sobre la continuidad de Lionel Scaloni como entrenador del combinado nacional.

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El DT había dicho en la conferencia de prensa posterior a la final del Mundial 2026 que "voy a hablar con el presidente, tengo una idea de lo que quiero hacer, cumpliré el contrato y después veo. La verdad que siento la necesidad de pensar, porque no sé si voy a poder hacer algo tan grande como esto".

"Hasta diciembre, si el presidente quiere, estoy acá. Después va a ser complicado porque también es justo que se pueda cambiar y lo veo hasta bueno", agregó al respecto.

De esta manera, el propio Scaloni había abierto la chance de no continuar como entrenador de la Selección Argentina luego de que finalice su contrato en diciembre de este año. La posibilidad toma más fuerza con el retiro confirmado de su capitán, Lionel Messi.

"Es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo, este lugar es maravilloso, es un lugar soñado que en mi vida pensé", agregó visiblemente conmocionado.

El creador de la mejor Selección Argentina de la historia acostumbró a los hinchas a un status premium: de su mano, la "Albiceleste" llegó a cinco finales y gritó campeón cuatro veces. Sus títulos fueron: Copa América 2021, Finalissima 2022, Copa del Mundo 2022 y Copa América 2024. Las estadísticas del ciclo Scaloni en Argentina Títulos conseguidos: 4

76 victorias

18 empates

10 derrotas

Efectividad: 77% de los puntos obtenidos.

Anotó 217 goles.

Recibió 57 tantos

Mantuvo el arco en cero en 61 oportunidades.