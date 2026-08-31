Quién seguirá el legado: tras el retiro de Lionel Messi, la "10" de la Selección argentina espera al heredero

Después de que el capitán de la Albiceleste haya decidido dejar su lugar en el equipo, la mítica camiseta aguarda para saber quién será su nuevo dueño.

Lionel Messi y la "10": un número que pasó los peores y mejores momentos del excapitán argentino.

Lionel Messi decidió este lunes oficializar su retiro de la Selección argentina , con una carta muy emocionante en sus redes sociales. Ante esto, además de dejar en vilo como estará conformado el nuevo equipo de Lionel Scaloni , otra de las preguntas que se hacen varios hinchas es quién será el nuevo portador de la N°10 .

Si bien todavía no hay ningún jugador que se haya proclamado al respecto, por la rapidez en lo que se anunció el retiro del “GOAT” , varios jugadores que integraron convocatorias en Eliminatorias Sudamericanas o en los últimos amistosos internacionales llegaron a utilizar el mítico número de la Albiceleste ante la ausencia del excapitán .

Por otro lado, Messi comenzó a portar la diez bajo la conducción del mejor poseedor del dorsal hasta, por lo menos, ese momento: Diego Armando Maradona . En su asunción como director técnico el 28 de marzo de 2009, la “Pulga” dio inició a una nueva era con el número. En su debut con esas dos cifras en la espalda Argentina le ganó 4 a 0 a Venezuela, con un gol de su nuevo referente.

Messi, el "10" y el primer título con la Selección argentina: la Copa América de 2021.

A la espera de que se dé a conocer el nuevo portador, el último jugador que usó el N°10 fue Franco Mastantuono en la jornada final de las Eliminatorias Sudamericanas, en la derrota por 1 a 0 contra Ecuador.

Los otros jugadores que la utilizaron no tienen asegurada una convocatoria en el futuro de la Selección, aunque en la ausencia de Messi aprovecharon la oportunidad. Sacando a los jugadores en inactividad como Sergio “Kun” Agüero o Ángel Di María, quien se retiró de la Albiceleste, los otros que lo hicieron y siguen en actividad fueron Ángel Correa y Paulo Dybala.

Correa, Dybala y Mastantuono con la "10".

Este último fue el primero de los dos en hacerlo, en la victoria por 3 a 0 contra Chile en el Estadio Monumental en 2024, en donde además metió un gol de Chilena, mientras que el actual jugador de River la utilizó en la doble fecha de clásicos en la Eliminatorias ante Uruguay y Brasil en 2025, ambas victorias para el seleccionado nacional.

Por el contrario, los jugadores que usan la "10" en sus clubes y nunca en la Selección, son: Lautaro Martínez en Inter, Alexis Mac Allister en Liverpool y Nicolás Paz en el Como.

Las posibilidades de que no se usé más el N°10

Por más que varios hinchas hayan comenzado la propuesta de retirar el número, la FIFA tiene como regla preestablecida que todos los números de los convocados tienen que ser utilizados: del 1 hasta el 26, sin saltearse ninguno en competencias oficiales. En caso de querer hacerlo, se debería llevar un jugador menos a la convocatoria y que el faltante no use el “10”.

Messi y la "10": una historia de amor.

La última vez que se intentó hacer un pedido así por parte de Argentina fue en la previa del Mundial de Corea-Japón 2002. La AFA decidió retirar el diez en homenaje a Maradona, presentando la lista salteando ese número, pero inmediatamente la FIFA rechazó la intención y Ariel Ortega la terminó utilizando.