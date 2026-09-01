ANSES confirmó el aumento de 2,11% en septiembre: montos finales de las jubilaciones, pensiones y asignaciones + Agregar ámbito en









La Administración Nacional de la Seguridad Social dio a conocer los nuevos valores de cada prestación a partir del noveno mes del año.

Los beneficiarios de ANSES cobrarán los haberes de septiembre con un aumento del 2,11%.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento en las jubilaciones, pensiones y asignaciones para septiembre de 2026. Con el nuevo ajuste fijado por la fórmula de movilidad, los haberes de las prestaciones se incrementarán un 2,11% tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor publicado por el INDEC para el mes de julio.

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Sumado al ajuste general, el Gobierno informó que mantendrá el bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados de menores ingresos. Además, el organismo confirmó el calendario de pagos del noveno mes del año.

El organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano confirmó las fechas de cobro con el 2,11% de aumento para septiembre. ANSES Cuánto aumentan las jubilaciones y pensiones de ANSES en septiembre A partir de septiembre de 2026, el haber mínimo jubilatorio alcanza los $428.633,20. A este valor se le suma nuevamente el bono extraordinario de $70.000, por lo que quedará en un total de $498.633,20 para aquellos beneficiarios que reciban el refuerzo completo.

Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en $412.906,56, cifra que se compone de un haber base de $342.906,56 pesos más el refuerzo extraordinario. En cuanto a las Pensiones No Contributivas, el monto total a cobrar ascenderá a $370.043,24.

Aumentan las asignaciones Los aumentos también impactarán directamente en el esquema de las prestaciones familiares. A partir de este mes, con la actualización del 2,11%, la Asignación Universal por Hijo (AUH) sube a $154.031, mientras que la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad alcanzará los $501.537.

Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo se ubicará en $77.025 para los beneficiarios del primer rango de ingresos. Cabe resaltar que ANSES deposita un 80% del monto total todos meses y el 20% restante es retenido para liberarse después del cumplimiento de los requisitos correspondientes mediante la Libreta. Los aumentos de septiembre también impactarán en las asignaciones familiares. Magnific Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de septiembre Como es habitual, el cronograma de pagos de ANSES se organiza de acuerdo a la terminación del DNI de cada beneficiario. En septiembre, el calendario se desarrolla de la siguiente manera: Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo DNI terminados en 0: 8 de septiembre

DNI terminados en 1: 9 de septiembre

DNI terminados en 2: 10 de septiembre

DNI terminados en 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4: 14 de septiembre

DNI terminados en 5: 15 de septiembre

DNI terminados en 6: 16 de septiembre

DNI terminados en 7: 17 de septiembre

DNI terminados en 8: 18 de septiembre

DNI terminados en 9: 21 de septiembre Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo DNI terminados en 0: 8 de septiembre

DNI terminados en 1: 9 de septiembre

DNI terminados en 2: 10 de septiembre

DNI terminados en 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4: 14 de septiembre

DNI terminados en 5: 15 de septiembre

DNI terminados en 6: 16 de septiembre

DNI terminados en 7: 17 de septiembre

DNI terminados en 8: 18 de septiembre

DNI terminados en 9: 21 de septiembre Asignación por Embarazo DNI terminados en 0: 10 de septiembre

DNI terminados en 1: 11 de septiembre

DNI terminados en 2: 14 de septiembre

DNI terminados en 3: 15 de septiembre

DNI terminados en 4: 16 de septiembre

DNI terminados en 5: 17 de septiembre

DNI terminados en 6: 18 de septiembre

DNI terminados en 7: 21 de septiembre

DNI terminados en 8: 22 de septiembre

DNI terminados en 9: 23 de septiembre Pensiones No Contributivas DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 14 de septiembre

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