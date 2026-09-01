La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento en las jubilaciones, pensiones y asignaciones para septiembre de 2026. Con el nuevo ajuste fijado por la fórmula de movilidad, los haberes de las prestaciones se incrementarán un 2,11% tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor publicado por el INDEC para el mes de julio.
ANSES confirmó el aumento de 2,11% en septiembre: montos finales de las jubilaciones, pensiones y asignaciones
La Administración Nacional de la Seguridad Social dio a conocer los nuevos valores de cada prestación a partir del noveno mes del año.
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Calendario de cobro ANSES de septiembre 2026: fechas para DNI terminados en 0 y 1
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ANSES oficializó las fechas de cobro de los jubilados en septiembre 2026
Sumado al ajuste general, el Gobierno informó que mantendrá el bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados de menores ingresos. Además, el organismo confirmó el calendario de pagos del noveno mes del año.
Cuánto aumentan las jubilaciones y pensiones de ANSES en septiembre
A partir de septiembre de 2026, el haber mínimo jubilatorio alcanza los $428.633,20. A este valor se le suma nuevamente el bono extraordinario de $70.000, por lo que quedará en un total de $498.633,20 para aquellos beneficiarios que reciban el refuerzo completo.
Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en $412.906,56, cifra que se compone de un haber base de $342.906,56 pesos más el refuerzo extraordinario. En cuanto a las Pensiones No Contributivas, el monto total a cobrar ascenderá a $370.043,24.
Aumentan las asignaciones
Los aumentos también impactarán directamente en el esquema de las prestaciones familiares. A partir de este mes, con la actualización del 2,11%, la Asignación Universal por Hijo (AUH) sube a $154.031, mientras que la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad alcanzará los $501.537.
Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo se ubicará en $77.025 para los beneficiarios del primer rango de ingresos. Cabe resaltar que ANSES deposita un 80% del monto total todos meses y el 20% restante es retenido para liberarse después del cumplimiento de los requisitos correspondientes mediante la Libreta.
Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de septiembre
Como es habitual, el cronograma de pagos de ANSES se organiza de acuerdo a la terminación del DNI de cada beneficiario. En septiembre, el calendario se desarrolla de la siguiente manera:
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
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DNI terminados en 0: 8 de septiembre
DNI terminados en 1: 9 de septiembre
DNI terminados en 2: 10 de septiembre
DNI terminados en 3: 11 de septiembre
DNI terminados en 4: 14 de septiembre
DNI terminados en 5: 15 de septiembre
DNI terminados en 6: 16 de septiembre
DNI terminados en 7: 17 de septiembre
DNI terminados en 8: 18 de septiembre
DNI terminados en 9: 21 de septiembre
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
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DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
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DNI terminados en 0: 8 de septiembre
DNI terminados en 1: 9 de septiembre
DNI terminados en 2: 10 de septiembre
DNI terminados en 3: 11 de septiembre
DNI terminados en 4: 14 de septiembre
DNI terminados en 5: 15 de septiembre
DNI terminados en 6: 16 de septiembre
DNI terminados en 7: 17 de septiembre
DNI terminados en 8: 18 de septiembre
DNI terminados en 9: 21 de septiembre
Asignación por Embarazo
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DNI terminados en 0: 10 de septiembre
DNI terminados en 1: 11 de septiembre
DNI terminados en 2: 14 de septiembre
DNI terminados en 3: 15 de septiembre
DNI terminados en 4: 16 de septiembre
DNI terminados en 5: 17 de septiembre
DNI terminados en 6: 18 de septiembre
DNI terminados en 7: 21 de septiembre
DNI terminados en 8: 22 de septiembre
DNI terminados en 9: 23 de septiembre
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: 14 de septiembre
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