El Chiqui Tapia despidió a Lionel Messi, tras su retiro de la Selección argentina: "Te queremos eterno, Leo"

El mandamás de la Asociación del Fútbol Argentino, persona la cual demostró que mantiene una gran relación con el excapitán albiceleste, decidió expresarse en sus redes sociales luego de este difícil suceso.

Claudio "Chiqui" Tapia le dedicó una emotiva carta a Lionel Messi, luego de su retiro de la Selección argentina.

Claudio “Chiqui” Tapia , presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) , le dedicó este lunes una carta y un posteo especial en sus redes sociales a Lionel Messi, quien anunció, durante este mediodía, que se retiraba oficialmente de la Selección argentina con un emotivo mensaje de despedida.

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Ante esto, Tapia comenzó su carta: “ El capitán de nuestros sueños . Ese pibe, esa Pulga, ese extraterrestre que hizo posible lo que tantas veces parecía imposible. ¿Qué más se te puede pedir, Leo? Quizás solamente una cosa: que seas eterno ”, aseguró de forma emotiva.

El “Chiqui” y Messi mantenían una gran relación dentro del predio de la AFA, justamente llamado “ Lionel Andrés Messi ”, en donde antes de cada partido subían una foto de cábala jugando al truco y tomando mates junto a Rodrigo De Paul. En más de una ocasión se los vio bromeando y hablando bien del otro en distintas entrevistas.

En relación con el mensaje de despedida, el presidente continuó: “Porque el argentino no entiende de años. Entiende de eternidades. Y vos ya sos parte de la nuestra. Ya sos leyenda de esta tierra, de nuestra Selección y del fútbol mundial ”.

Luego de muchas palabras emotivas, Tapia concluyó: “Gracias por hacernos felices. El fútbol contará tu historia con goles, récords y copas. Nosotros la vamos a contar de otra manera: diciendo que tuvimos el privilegio de vivir en la época de Lionel Messi. Nuestro 10. Nuestro capitán. El mejor del mundo. Te queremos eterno, Leo. Aunque, para los argentinos, ya lo sos”, finalizó en su cuenta de Instagram.

Las cábalas de los jugadores y Tapia, antes de los partidos.

Cuando volverá a jugar la Selección argentina

El retiro de Lionel Messi alterará la planificación a corto plazo que tiene la Selección Argentina. Se iniciará el camino de un nuevo proceso.

En menos de un mes, la Selección Argentina volverá a salir a la cancha. La fecha FIFA será del 21 de septiembre al 6 de octubre. Todavía sin confirmación oficial, está latente la posibilidad de jugar tres amistosos.

La emotiva reacción de los jugadores al ver el recibimiento después del subcampeonato del Mundial 2026. @tatografias

Una de las alternativas es enfrentar a Uruguay en Buenos Aires. Otro posible rival será un país de la CONCACAF y otro de Asia.

Lo cierto es que para la AFA se le complicará en el cachet ya que no es lo mismo para los organizadores y federaciones rivales jugar un partido con la presencia de Messi o que no esté, como será este caso.

A su vez, podrían ser los últimos partidos de Lionel Scaloni como entrenador de la Selección Argentina ya que su contrato finaliza en diciembre.