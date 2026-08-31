Lionel Messi anunció este lunes su retiro de la Selección argentina, poniendo fin a una etapa histórica con la camiseta albiceleste. A lo largo de su carrera, el capitán protagonizó algunos de los momentos más importantes del combinado nacional y convirtió una enorme cantidad de goles.
Los 10 mejores goles de Lionel Messi con la camiseta de la Selección argentina
El capitán anunció este lunes su retiro de la Albiceleste y dejó una colección de goles inolvidables a lo largo de su carrera internacional.
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Desde sus primeros años con Argentina hasta su consagración definitiva, Messi dejó una extensa colección de tantos memorables. Entre definiciones de larga distancia, jugadas individuales y remates que quedaron grabados en la memoria de los hinchas, varios de ellos se transformaron en verdaderas obras de arte.
En números, el capitán disputó 207 partidos, convirtió 125 goles y dio 66 asistencias, números que lo ubican como el máximo goleador y el jugador con más presencias en la historia de la Albiceleste. Además, conquistó 2 Copa América, 1 Finalíssima y la tan ansiada Copa del Mundo en Qatar 2022.
En este ranking aparecen 10 de los mejores goles de Messi con la Selección argentina, de acuerdo con el orden establecido en el video:
Los 10 mejores goles de Messi con Argentina
10. Messi vs. Bolivia — Eliminatorias 2021
9. Messi vs. Colombia — Eliminatorias 2007
8. Messi vs. Colombia — Eliminatorias 2016
7. Messi vs. Paraguay — Eliminatorias 2012
6. Messi vs. México — Mundial 2022
5. Messi vs. Irán — Mundial 2014
4. Messi vs. Brasil — Amistoso 2012
3. Messi vs. Nigeria — Mundial 2018
2. Messi vs. Estados Unidos — Copa América 2016
1. Messi vs. Brasil — Amistoso 2010
La lista recorre distintas etapas de la trayectoria internacional del rosarino y reúne goles convertidos tanto en Mundiales y Copas América como en partidos correspondientes a las Eliminatorias y amistosos.
El anuncio de este lunes marca un nuevo capítulo en la historia de Messi con la Selección, después de una etapa en la que consiguió los principales títulos posibles y se convirtió en el máximo goleador histórico de Argentina. Su recorrido con la Albiceleste queda acompañado por una innumerable cantidad de imágenes y goles que ya forman parte de la historia del fútbol argentino.