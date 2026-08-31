Los 10 mejores goles de Lionel Messi con la camiseta de la Selección argentina

El capitán anunció este lunes su retiro de la Albiceleste y dejó una colección de goles inolvidables a lo largo de su carrera internacional.

Lionel Messi anunció este lunes su retiro de la Selección argentina , poniendo fin a una etapa histórica con la camiseta albiceleste. A lo largo de su carrera, el capitán protagonizó algunos de los momentos más importantes del combinado nacional y convirtió una enorme cantidad de goles.

Desde sus primeros años con Argentina hasta su consagración definitiva, Messi dejó una extensa colección de tantos memorables . Entre definiciones de larga distancia, jugadas individuales y remates que quedaron grabados en la memoria de los hinchas, varios de ellos se transformaron en verdaderas obras de arte.

En números, el capitán disputó 207 partidos , convirtió 125 goles y dio 66 asistencias , números que lo ubican como el máximo goleador y el jugador con más presencias en la historia de la Albiceleste. Además, conquistó 2 Copa América, 1 Finalíssima y la tan ansiada Copa del Mundo en Qatar 2022.

En este ranking aparecen 10 de los mejores goles de Messi con la Selección argentina , de acuerdo con el orden establecido en el video:

9. Messi vs. Colombia — Eliminatorias 2007

8. Messi vs. Colombia — Eliminatorias 2016

7. Messi vs. Paraguay — Eliminatorias 2012

6. Messi vs. México — Mundial 2022

5. Messi vs. Irán — Mundial 2014

4. Messi vs. Brasil — Amistoso 2012

3. Messi vs. Nigeria — Mundial 2018

2. Messi vs. Estados Unidos — Copa América 2016

1. Messi vs. Brasil — Amistoso 2010

La lista recorre distintas etapas de la trayectoria internacional del rosarino y reúne goles convertidos tanto en Mundiales y Copas América como en partidos correspondientes a las Eliminatorias y amistosos.

El anuncio de este lunes marca un nuevo capítulo en la historia de Messi con la Selección, después de una etapa en la que consiguió los principales títulos posibles y se convirtió en el máximo goleador histórico de Argentina. Su recorrido con la Albiceleste queda acompañado por una innumerable cantidad de imágenes y goles que ya forman parte de la historia del fútbol argentino.