La FIFA habilitó el regreso de Rusia a las competencias internacionales tras más de cuatro años de sanción + Agregar ámbito en









El combinado sub 15 ruso participará en la primera edición de la Copa Mundial en esa categoría, que se disputará en Azerbaiyán entre el 22 y el 31 de octubre. Será la primera presencia oficial de un seleccionado ruso en un torneo FIFA desde la invasión a Ucrania en 2022.

La selección sub 15 de Rusia será la encargada de marcar el regreso del país a las competencias organizadas por la FIFA

La Federación Internacional del Fútbol (FIFA) anunció este miércoles que la Unión del Fútbol de Rusia (UFR) podrá volver a participar en competencias internacionales. La medida incluye levantar parcialmente algunas sanciones sobre las categorías del combinado que supo ser sede la Copa del Mundo 2018.

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De esta manera, el experimento para marcar el progresivo regreso de Rusia a las competiciones FIFA, será con la participación del combinado sub 15 del país, en el Mundial a disputarse en Azerbaiyán entre el 22 y el 31 de octubre de este año.

El torneo será el primero de esta categoría en la historia, y además se disputará inusualmente en en tan solo nueve días. Probablemente, será más recordado por ser el primer paso para el regreso en Rusia, que su repercusión en sí, ya que es tan prematura su aparición que está catalogado como torneo "festival" y está abierta la participación de las 211 asociaciones miembro de la FIFA.

Según la Casa Madre del Fútbol Mundial, la elección del país azerbaiyano es "el resultado de una evaluación exhaustiva" por parte de la misma FIFA, que "ha valorado las infraestructuras deportivas y logísticas de máxima calidad del país anfitrión, capaz de recibir a miles de jóvenes participantes y equipos de apoyo en una sede centralizada".

Rusia no participa en ninguna competencia internacional desde marzo de 2022, cuando inició la invasión a Ucrania. Por aquel entonces, la UFR quedó fuera del Mundial de Qatar 2022, tampoco pudo participar de los procesos clasificatorios posteriores y, en consecuencia, extendió su ausencia rumbo a la Copa del Mundo de 2026. A nivel de clubes, la medida también implicó la expulsión de los equipos rusos de todas las competencias continentales organizadas por la UEFA.

La FIFA es neutral dependiendo de quién se trate Copa del Mundo Trump Infantino Patrick Smith/Getty Images Patrick Smith/Getty Images Cuando se inició la guerra, la decisión de sancionar al combinado ruso había levantado polémicas porque la FIFA manifiesta explícitamente en sus estatutos que "permanece neutral en asuntos de política y religión" y que las excepciones solo pueden aplicarse en cuestiones vinculadas a sus objetivos estatutarios. Además, la propia normativa del organismo exige a las federaciones miembro "ser neutrales en asuntos de política y religión" y evitar cualquier tipo de interferencia política en el fútbol. A esto se le sumó los conflictos de EEUU e Israel, que invadieron Irán y Palestina respectivamente -ambos países asociados a la FIFA- y no recibieron sanción alguna. Además, el país presidido por Donald Trump es nada más y nada menos que el organizador del 80% de la vigente Copa del Mundo que también se disputa en Canadá y México.

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