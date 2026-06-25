Donald Trump abrió los festejos por los 250 años de EEUU con un discurso que revindicó su gestión + Agregar ámbito en









La celebración por los 250 años del país comenzó con un fuerte discurso de Trump. El foco de sus palabras estuvo puesto en la economía, la política exterior y los logros que reivindica la Casa Blanca.

Donald Trump, en su discurso inaugural por los 250 años de la independencia de EEUU. @WhiteHouse

Donald Trump encabezó este miércoles el acto de apertura de las celebraciones por los 250 años de la independencia de Estados Unidos y aprovechó el escenario para reivindicar su gestión, destacar sus principales iniciativas de gobierno y lanzar críticas contra su antecesor, Joe Biden. El evento tuvo lugar en la Explanada Nacional de Washington y marcó el inicio de una serie de actividades que conmemorarán el aniversario de la Declaración de Independencia firmada el 4 de julio de 1776.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Más allá del recuerdo, el discurso de Trump estuvo más enfocado en la actualidad política que en el repaso histórico, con la coyuntura atravesada por las negociaciones de paz con Irán y el advenimiento de las elecciones de medio término, que tendrán lugar en noviembre. "Al encontrarnos al borde de nuestro 250.º año de independencia, me entusiasma declarar que Estados Unidos ha vuelto", sentenció el líder republicano.

El discurso de Donald Trump El mandatario busco reforzar la narrativa de que el país atraviesa un momento de recuperación y fortaleza. "Y, como ustedes saben muy bien, hace poco tiempo éramos un país muerto. Estábamos muertos. Ahora somos el país más atractivo parte del mundo", agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WhiteHouse/status/2069956344023498998&partner=&hide_thread=false “Tonight, right here on our National Mall, we are beginning the most unforgettable birthday party any country has ever seen.



This evening, it is my honor to officially kick off the celebration with The Great American State Fair.”



LET’S GO pic.twitter.com/TwQ98eRVvb — The White House (@WhiteHouse) June 25, 2026

Durante la primera parte de su intervención, Trump se refirió a la situación en Oriente Medio y presentó la reciente ofensiva contra Irán como un logro para su país. También elogió la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, a la que definió como una de las "grandes incursiones militares de la historia".

En materia económica, defendió el desempeño de su administración y contrastó la situación actual con la gestión de Joe Biden, a la que calificó como un "desastre total". En esta línea, el mandatario aseguró que durante su segunda gestión se atrajeron inversiones extranjeras por u$s19 billones, una cifra que supera incluso las estimaciones difundidas por su propia administración. Las celebraciones por los 250 años de independencia de EEUU El discurso dio el puntapié inicial a la denominada Gran Feria Estatal Estadounidense, un festival gratuito organizado para celebrar los 250 años de la independencia. La muestra permanecerá abierta hasta el 10 de julio y contará con espacios dedicados a los 50 estados y los seis territorios estadounidenses a lo largo del National Mall. Entre las actividades previstas figuran exhibiciones aéreas militares, espectáculos musicales, propuestas gastronómicas regionales y muestras culturales representativas de distintas zonas del país. Los organizadores también anunciaron una noria de aproximadamente 30 metros de altura, un carrusel restaurado del museo Smithsonian, presentaciones de bandas militares y una proyección con el número "250" en los colores de la bandera estadounidense sobre el Monumento a Washington.