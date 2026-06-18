Ucrania lanzó un enjambre de drones sobre Moscú y Volodomir Zelenski afirmó que Rusia debe "sentir el costo" de la guerra

El ataque dejó al menos 17 heridos, provocó incendios en distintos puntos de la capital rusa y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia. Desde Kiev defendieron la ofensiva como una respuesta a los recientes bombardeos sobre territorio ucraniano.

En medio del intercambio de agresiones entre Rusia y Ucrania, un e njambre de drones ucranianos atacó Moscú este jueves , y dejó al menos 17 heridos e incendios en un centro comercial y en un edificio de departamentos. Además, se pudieron observar grandes columnas de humo negro extenderse sobre el horizonte sur de la capital, mientras caían del cielo gotas de lluvia mezcladas con hollín.

El ataque del que por ahora no se reportaron muertos ni la gravedad de los heridos, se dio al mismo tiempo que el presidente ruso, Vladimir Putin, recibía a líderes del sudeste asiático en una cumbre en la ciudad central de Kazán, a unos 700 kilómetros al este de Moscú . Putin no hizo comentarios sobre los ataques durante su discurso en la cumbre, según rescató la agencia ANSA.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, exclamó que los ataques de este jueves fueron una "r espuesta absolutamente justificada" , respecto al último bombardeo sobre Kiev que dejó una decena de muertos y una emblemática catedral y un monasterio del siglo 11 protegido por la Unesco, destruidos.

"Lo principal es que el pueblo de Rusia empiece a sentir que es un solo hombre, Putin, quien libra esta guerra, mientras que la gente común paga el precio de todo ", dijo Zelenski a los periodistas.

Las declaraciones del líder ucraniano vuelven a reflejar un cambio en la estrategia de Kiev, q ue en los últimos meses intensificó los ataques sobre territorio ruso con el objetivo de trasladar parte del costo del conflicto más allá del frente de batalla.

Mientras tanto, el intercambio de ataques entre ambos países continúa sin señales de una desescalada inmediata.

Los líderes del G7 volvieron a mostrar su apoyo a Ucrania y a Volodomir Zelenski en el conflicto con Rusia

Los líderes del G7 volvieron a mostrar este martes su claro apoyo a Ucrania y a su presidente, Volodomir Zelenski. Los presidentes de los siete países más ricos del mundo, incluido el estadounidense Donald Trump, creen que deben ejercer más presión sobre Rusia, elevando sanciones al petróleo de Moscú, con el fin de que se llegue a un acuerdo de paz, de una vez por todas.

La reunión sobre el tema tuvo como invitado al mandatario ucraniano, y según fuentes diplomáticas francesas, Alemania, Canadá, EEUU, Italia, Japón y el Reino Unido y la propia París, podría materializar la presión implementando nuevas restricciones a las exportaciones de petróleo ruso.

Las sanciones a Rusia parecen volver al centro de la escena mundial

Con el fin de la guerra en Irán más cerca que nunca, Trump ya piensa en el siguiente paso: reanudar las sanciones contra Moscú. Washington había interrumpido las represalias económicas a Rusia, luego del aún vigente cierre del estrecho de Ormuz, el pasaje marítimo que controla Irán por donde circula el 20% del petróleo mundial y que ha elevado el precio del combustible a nivel mundial.

"Podemos hacerlo pronto, porque el petróleo ahora está fluyendo", aseguraba el republicano a los medios durante su encuentro bilateral con uno de sus socios en el Golfo, el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahayan. El mandatario estadounidense explicó que la supresión de las sanciones se realizó "porque, evidentemente, no queríamos perjudicar a EEUU".

En la misma línea del regreso del alineamiento con Kiev, Trump aseguró que Rusia "debería llegar a un acuerdo con Ucrania" y aseguró que hará "todo lo posible para conseguirlo". "La única razón por la que me involucro es que no me gusta ver morir a 25.000 jóvenes cada mes. Admítanlo, esto es ridículo. Así que sí, haré todo lo que esté en mi mano para que esto llegue a su fin", aseguró el presidente estadounidense.

El mandatario dijo que su par pasó de ser un "perdedor" a un "ganador" y que eso cambiaba bastante las cosas. Aunque desde que Trump asumió el cargo, la mayoría de la financiación que está recibiendo Ucrania para hacer frente al Ejército ruso viene de la Unión Europea.

Según cita fuentes diplomáticas citadas por El Economista de España, está previsto que el presidente estadounidense y su par ucraniano mantengan una nueva reunión bilateral en el marco de la cumbre del G7, que se desarrolla en la localidad francesa de Évian hasta este miércoles.