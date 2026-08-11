Rusia abre el juego y autoriza el comercio de Bitcoin, Ethereum y USDT con un límite anual para particulares + Agregar ámbito en









El Banco Central ruso autorizó negociar bitcoin, ethereum y tether a inversores minoristas. Todos los inversores deberán completar una evaluación de idoneidad antes de operar.

Rusia y Criptomonedas: El Banco Central autorizó negociar bitcoin, ethereum y tether a inversores minoristas.

El Banco de Rusia ha incluido Bitcoin, Ethereum y tether (USDT) en el mercado bursátil para inversores minoristas no acreditados. La medida fija un tope de adquisición de 300.000 rublos (unos 3.150 euros) al año por cada entidad intermediaria, abarcando agencias de bolsa, plataformas cripto o administradores de fondos.

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A su vez, la institución subrayó que esta disposición busca "proteger a los inversores no cualificados de las fuertes e impredecibles fluctuaciones de los precios de las criptomonedas", por lo que solo tendrán acceso a las criptomonedas con mayor liquidez.

El Banco de Rusia ha incluido Bitcoin, Ethereum y tether (USDT) en el mercado bursátil para inversores minoristas no acreditados. Por su parte, los inversores cualificados podrán adquirir todas las criptomonedas que se negocian en bolsas y mercados extrabursátiles sin restricciones.

De todos modos, la institución conducida por Elvira Nabiúllina aclaró que, de manera previa a concretar operaciones, la totalidad de los inversores, sin importar su categoría, tendrá que completar una evaluación de idoneidad y ratificar el conocimiento sobre la volatilidad y los riesgos inherentes a los activos digitales.

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