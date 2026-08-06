Advirtieron por un desastre ambiental en Omán tras el derrame de un petrolero vinculado a Rusia

Se sospecha que se trate del buque Caroline Bezengi, que cargó un millón de barriles de crudo en mayo. Organizaciones ambientales aseguraron que se esperan consecuencias "severas y duraderas".

El buque Caroline Bezengi, que se cree que es el que está derramando frente a Omán, cargó un millón de barriles de crudo el 11 de mayo.

Omán podría enfrentar una catástrofe ambiental luego de registrarse un derrame de petróleo proveniente de un buque cisterna vinculado a la flota fantasma de Rusia que cubre cientos de kilómetros cuadrados cerca de una reserva natural. El navío afectado sufrió varias explosiones, pero se desconoce la causa de los estallidos.

Rusia creó una flota fantasma de buques viejos para esquivar las sanciones occidentales tras la invasión de Ucrania en 2022 y expertos sostuvieron que las malas condiciones de los barcos aumenta el riesgo de derrames de petróleo .

Otro dato es que la zona del incidente se encuentra lejos del estrecho de Ormuz, donde se registraron frecuentes ataques contra buques durante la guerra de Medio Oriente.

"Con el continuo derrame de petróleo y el barco encallado en una ubicación difícil, el riesgo de un desastre ambiental aún mayor continúa elevado", aseguró a la agencia AFP la activista de la organización ambientalista Greenpeace Nina Noelle . Además, advirtió de consecuencias "severas y duraderas". Greenpeace señaló que la mancha de petróleo pasó de 20 km2 el 24 de julio a unos 600 km2 el 4 de agosto, según las imágenes satelitales.

Por su parte, el investigador ambiental Wim Zwijnenburg , de la organización pacifista neerlandesa PAX , hizo el mismo cálculo para la mancha el 4 de agosto y agregó que "un rompimiento completo del barco podría causar una catástrofe ambiental regional, afectando las vidas de las comunidades pesqueras omaníes y la vida marina y biodiversidad de la isla".

"Con el continuo derrame de petróleo y el barco encallado en una ubicación difícil, el riesgo de un desastre ambiental aún mayor continúa elevado", aseguró Greenpeace.

Datos de la empresa de análisis de datos Kpler indican que el buque Caroline Bezengi, que se cree que es el que está derramando frente a Omán, cargó un millón de barriles de crudo el 11 de mayo en la terminal de Sheskharis, en el mar Negro ruso.

Grandes extensiones de la línea costera de la isla omaní parecen haber sido afectadas y "manchas petroleras adicionales se extienden al mar, contaminando y dañando este ecosistema marino", agregó Noelle.

Rusia declaró "terrorista y extremista" al fundador de Telegram por colaborar con Ucrania

El gobierno ruso incluyó este jueves a Pavel Durov, fundador de Telegram, en su lista de " terroristas y extremistas", luego de haber sido acusado de permitir que los servicios de inteligencia ucranianos utilicen su aplicación durante la guerra.

Telegram es la principal red social utilizada en Ucrania y Rusia, y la administración de Vladimir Putin ha intentado reiteradas veces bloquear el acceso y frustrar su éxito para presionar a Durov a entregar datos de usuarios o empujar a los rusos a utilizar una alternativa estatal sin cifrado.

Durov nació en la ex Unión Soviética, en Moscú, por lo que es ciudadano de ese país a pesar de que hace años no entra en el territorio del país más grande del mundo. Además, tiene pasaportes de Francia, de Emiratos Árabes Unidos y San Cristóbal y Nieves. Ha entrado en contacto frecuentemente con las autoridades rusas a medida que Moscú ha ido reforzando su control sobre internet, y la guerra.