Volodimir Zelenski adelantó que Ucrania afrontará el invierno sin infraestructura energética sana

El mandatario lo dijo durante una conferencia en Belgrado. Allí coincidió con su par serbio, Aleksandar Vucic, donde hablaron de intereses comunes y de la " integridad territorial de todos los Estados" de la ONU.

Zelenski denunció que los ataques de Rusia barrieron por tierra el estado de su infraestructura.

El presidente de Ucrania , Volodimir Zelenski , advirtió este sábado que su país se prepara para un invierno difícil debido a la destrucción de su infraestructura energética. En ese sentido, habló de "los desafíos que enfrenta su país" al quedarse "prácticamente sin centrales termoeléctricas intactas" por los ataques de Rusia .

La visita de Zelenski a la capital serbia representó su primer viaje oficial al país balcánico, en un contexto marcado por la guerra con Rusia y las dificultades de Ucrania para asegurar el suministro energético ante la inminencia del frío.

El mandatario ucraniano remarcó que los últimos ataques rusos agravaron la situación humanitaria y complica el abastecimiento de electricidad para la población civil. Por su parte, el jefe de Estado serbio proclamó que el apoyo de Serbia a la integridad territorial de Ucrania es una “cuestión de principios” , incondicional y “sin pero alguno”.

“ Lo que me parece más importante es que Serbia, y yo como su presidente lo recalcó, apoya la Carta de Naciones Unidas y la Resolución de la ONU , lo que implica la integridad territorial de todos los Estados miembros de la ONU, lo que también implica la integridad territorial de Ucrania”, sostuvo Vucic en la rueda de prensa posterior al encuentro.

La defensa de la integridad territorial de Ucrania tuvo especial resonancia en Belgrado, en un país donde el recuerdo de la fragmentación y la independencia unilateral de Kosovo en 2008 sigue marcando la política local. “Seguiremos aplicando esta política basada en nuestros principios, y no hay peros que valgan en este asunto. Es exactamente eso: muy preciso, claro y decisivo”, reiteró Vucic, aludiendo a la postura histórica de su gobierno respecto a la soberanía nacional.

Advirtieron por un desastre ambiental en Omán tras el derrame de un petrolero vinculado a Rusia

Omán podría enfrentar una catástrofe ambiental luego de registrarse un derrame de petróleo proveniente de un buque cisterna vinculado a la flota fantasma de Rusia que cubre cientos de kilómetros cuadrados cerca de una reserva natural. El navío afectado sufrió varias explosiones, pero se desconoce la causa de los estallidos.

Rusia creó una flota fantasma de buques viejos para esquivar las sanciones occidentales tras la invasión de Ucrania en 2022 y expertos sostuvieron que las malas condiciones de los barcos aumenta el riesgo de derrames de petróleo.

Otro dato es que la zona del incidente se encuentra lejos del estrecho de Ormuz, donde se registraron frecuentes ataques contra buques durante la guerra de Medio Oriente.