Las "viudas negras": el fenómeno que conmociona a Rusia en plena guerra con Ucrania + Agregar ámbito en









En los últimos meses crecieron las denuncias por mujeres que contraen matrimonio con soldados gravemente heridos o reclutas antes de partir al frente para acceder a las millonarias indemnizaciones que paga el Estado ruso tras la muerte de un militar.

n los últimos meses, varios episodios de este tipo provocaron una fuerte conmoción en Rusia. Las denuncias apuntan a soldados que habrían sido engañados para contraer matrimonio antes de morir en el frente e, incluso, a ceremonias celebradas cuando los militares ya se encontraban agonizando.Uno de los casos que mayor repercusión tuvo involucró a una enfermera de un hospital militar, quien fue despedida luego de ser acusada de haberse casado con cinco soldados que permanecían internados bajo su cuidado y que fallecieron poco después como consecuencia de las heridas sufridas en combate.El Kremlin impulsó los matrimonios entre los nuevos reclutasDesde el inicio de la invasión a gran escala sobre Ucrania, en febrero de 2022, el Kremlin promovió activamente que los nuevos reclutas contrajeran matrimonio. Según distintos análisis, la iniciativa buscó fortalecer el respaldo familiar hacia los soldados y ofrecerles un incentivo adicional para combatir.La política también se enmarcó dentro de la campaña de "valores tradicionales" impulsada por el presidente Vladímir Putin, en un contexto de fuerte caída demográfica. Como parte de ese programa, el Gobierno facilitó los trámites para que los militares pudieran casarse de manera prácticamente inmediata antes de ser enviados al frente.La polémica escaló aún más el año pasado, cuando durante un videopódcast grabado en la ciudad siberiana de Tomsk, una agente inmobiliaria sugirió, entre risas, que la mejor forma de comprar una vivienda era casarse con un integrante de las Fuerzas Especiales y esperar a cobrar la indemnización estatal tras su muerte. Las declaraciones generaron una ola de repudios y terminaron en los tribunales. Tanto la agente inmobiliaria Marina Orlova como la conductora Daria Cherdántseva fueron condenadas a realizar trabajos comunitarios y obligadas a ofrecer disculpas públicas por sus dichos. Foto: Rtve

Una de las prácticas que más rechazo social genera en Rusia es el casamiento de mujeres con soldados gravemente heridos o al borde de la muerte, así como con combatientes solteros que parten al frente, con el objetivo de cobrar la indemnización que el Estado paga en caso de fallecimiento. Las autoridades rusas y los medios estatales han bautizado a estas mujeres como las "viudas negras".

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Cuando un soldado muere en el frente en la guerra de Ucrania, sus familiares reciben del Estado una indemnización que parte de los 5 millones de rublos (unos u$s64.000).

En los últimos meses, varios episodios de este tipo provocaron una fuerte conmoción en Rusia. Las denuncias apuntan a soldados que habrían sido engañados para contraer matrimonio antes de morir en el frente e, incluso, a ceremonias celebradas cuando los militares ya se encontraban agonizando.

Uno de los casos que mayor repercusión tuvo involucró a una enfermera de un hospital militar, quien fue despedida luego de ser acusada de haberse casado con cinco soldados que permanecían internados bajo su cuidado y que fallecieron poco después como consecuencia de las heridas sufridas en combate.

Rusia impulsó los matrimonios entre los nuevos reclutas Desde el inicio de la invasión a gran escala sobre Ucrania, en febrero de 2022, el Kremlin promovió activamente que los nuevos reclutas contrajeran matrimonio. Según distintos análisis, la iniciativa buscó fortalecer el respaldo familiar hacia los soldados y ofrecerles un incentivo adicional para combatir.

La política también se enmarcó dentro de la campaña de "valores tradicionales" impulsada por el presidente Vladímir Putin, en un contexto de fuerte caída demográfica. Como parte de ese programa, el Gobierno facilitó los trámites para que los militares pudieran casarse de manera prácticamente inmediata antes de ser enviados al frente. La polémica escaló aún más el año pasado, cuando durante un videopodcast grabado en la ciudad siberiana de Tomsk, una agente inmobiliaria sugirió, entre risas, que la mejor forma de comprar una vivienda era casarse con un integrante de las Fuerzas Especiales y esperar a cobrar la indemnización estatal tras su muerte. Las declaraciones generaron una ola de repudio y terminaron en los tribunales. Tanto la agente inmobiliaria Marina Orlova como la conductora Daria Cherdántseva fueron condenadas a realizar trabajos comunitarios y obligadas a ofrecer disculpas públicas por sus dichos.

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