Crece la presión sobre Gianni Infantino por un polémico pago de la UEFA

La UEFA reconoció un pago de u$s100.000 y la financiación de un MBA a una exfuncionaria señalada por la prensa británica como supuesta amante del dirigente.

Gianni Infantino fue secretario general de la UEFA entre octubre de 2009 y febrero de 2016, antes de asumir la presidencia de la FIFA.

La UEFA confirmó que realizó un pago de seis cifras y cubrió un MBA de u$s60.000 anuales para una exempleada que, según la prensa británica, habría mantenido una relación sentimental con Gianni Infantino durante su etapa como secretario general del organismo europeo. El dirigente negó categóricamente las acusaciones.

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La información fue revelada por el medio británico The Telegraph, que investigó los pagos realizados por la UEFA a una mujer cuya identidad no fue difundida. Según el reporte, la empleada recibió una compensación económica de seis cifras cuando dejó la organización y, además, el organismo cubrió la matrícula de un posgrado en Administración de Empresas.

El dato confirmado sobre los estudios indica que la matrícula del MBA alcanzaba los u$s60.000 por año . La UEFA reconoció tanto el pago correspondiente a la salida de la empleada como la financiación del curso, aunque sostuvo que ambas operaciones se realizaron dentro de las normas vigentes de la institución.

“ Somos conscientes de las acusaciones y podemos confirmar que se realizó un pago por la salida a la persona en cuestión, junto con el pago de las tasas de un curso de MBA ”, señaló un portavoz de la UEFA.

La UEFA confirmó el pago de una indemnización de seis cifras a una exempleada y la financiación de un MBA.

De acuerdo con la investigación periodística, la mujer había ingresado a la UEFA en un puesto administrativo y posteriormente recibió un ascenso durante el período en el que supuestamente mantenía una relación con Infantino.

Los cuestionamientos por el ascenso

Infantino se desempeñó como secretario general de la UEFA desde octubre de 2009 hasta febrero de 2016, antes de asumir la presidencia de la FIFA tras la salida de Joseph Blatter.

Según The Telegraph, durante el supuesto vínculo sentimental con la empleada, su salario habría aumentado un 30% y alcanzado los u$s170.000 anuales. Ese crecimiento generó cuestionamientos entre trabajadores del organismo, que sospechaban que Infantino podía estar utilizando su posición para favorecer profesionalmente a la mujer.

La situación habría llegado a un punto de tensión cuando Michel Platini, quien entonces presidía la UEFA, tomó conocimiento del vínculo. Según la información publicada por el medio británico, Platini le planteó a Infantino que uno de los dos debía abandonar su puesto.

Finalmente, la empleada dejó la organización y recibió una indemnización de seis cifras, además de la cobertura de los estudios de posgrado. El monto exacto de esa compensación no fue precisado en la información difundida.

La investigación también sostiene que, después de su salida de la UEFA, Infantino habría utilizado sus contactos para ayudarla a conseguir otro empleo bien remunerado en un sector relacionado con su actividad anterior.

Según la prensa británica, el salario de la mujer habría aumentado un 30% durante el período investigado. Getty Images

Infantino rechazó las acusaciones

Frente a la publicación, un vocero de la FIFA transmitió la postura del actual presidente del organismo. Infantino negó de manera tajante las acusaciones y sostuvo que cualquier insinuación de una conducta inapropiada carece de fundamento.

“Desmiente tajantemente las acusaciones, que son categóricamente falsas y aseguró que cualquier insinuación de conducta inapropiada o violación de las leyes o reglamentos resulta difamatoria”, indicó el portavoz consultado por Sky News.

Desde la FIFA también aseguraron que ningún empleado de la UEFA ni de la propia FIFA presentó una denuncia contra Infantino por su comportamiento.

“Ningún empleado de la UEFA, ni de la FIFA ha presentado jamás una queja sobre el comportamiento del Sr. Infantino, ya que nunca se ha producido ningún incidente en el que esté involucrado”, afirmó el vocero.

La FIFA agregó que todas las acciones corporativas vinculadas con los empleados, incluidas las indemnizaciones por despido, fueron aprobadas por los responsables correspondientes y realizadas de acuerdo con las normas vigentes.

Infantino negó categóricamente las acusaciones y calificó de difamatorias las insinuaciones sobre su conducta. @FIFA

Un nuevo frente para el presidente de la FIFA

El escándalo aparece en un momento de creciente presión sobre Infantino. El dirigente también enfrenta cuestionamientos por su proyecto para abrir los Mundiales al capital privado, una iniciativa que generó rechazo entre distintas federaciones afiliadas a la UEFA.

Entre ellas se encuentra la Federación de Noruega, que impulsó pedidos de renuncia contra el presidente de la FIFA.

La controversia por los pagos realizados a la exempleada durante la etapa de Infantino en la UEFA suma así un nuevo capítulo a los cuestionamientos que rodean al dirigente. Mientras la organización europea sostiene que los pagos se ajustaron a las normas vigentes, Infantino rechaza las acusaciones y niega cualquier conducta inapropiada.

Infantino asumió la presidencia de la FIFA en 2016, después de la renuncia de Joseph Blatter en medio de un histórico escándalo de corrupción. Desde entonces, permanece al frente del organismo rector del fútbol mundial.