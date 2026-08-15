Se cumple un mes desde que la Selección mostró la bandera por Malvinas + Agregar ámbito en









El acto simbólico generó repercusiones mundiales tras los avisos oficiales de no ingresar con banderas políticas. Hace unos días, se conoció cómo la bandera llegó a las manos de los jugadores.

Luego de que la Scaloneta venciera a Inglaterra 2 a 1, el fervor mundialista y los aires de victoria inspiraron a los jugadores.

Luego de finalizada la Copa Mundial de Fútbol 2026, este sábado 15 de agosto se cumple un mes desde que la Selección levantó una bandera por las Islas Malvinas tras la victoria de la albiceleste en su partido contra Inglaterra. En esa acción simbólica, se vio a jugadores como Giovani Lo Celso levantando el lienzo de mirada al público con el mensaje "Las Malvinas son argentinas", un gesto que valió grandes repercusiones y hasta una investigación de parte de la FIFA.

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Al finalizar el camponato, la FIFA abrió un expediente por lo que ocurrió en las semifinales contra Inglaterra: los jugadores argentinos, Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso, mostraron una bandera que decía “Las Malvinas son argentinas”.

A un mes del banderazo por las Malvinas Luego de que la Scaloneta venciera a Inglaterra 2 a 1, el fervor mundialista y los aires de victoria inspiraron a los jugadores a elevarla frente al público estadounidense. Pronto, la polémica se desató ya que en la previa del partido, el Gobierno argentino pidió explícitamente que no se llevara nada referido al conflicto bélico

“No pueden ingresar banderas con contenido político. Sí bandera argentina o inglesa. Pero nada que contenga algún mensaje que pueda provocar algún tipo de situación”, sostuvo entonces la ministra de seguridad, Alejandra Monteoliva.

Pronto, la polémica se desató ya que en la previa del partido, el Gobierno argentino pidió explícitamente que no se llevara nada referido al conflicto bélico. Ahora, esa bandera será inmortalizada tras la decisión de ser enviada para los excombatientes de la guerra, luego de ser recuperada por Patricio Auber, uno de los mozos que acompañó a la delegación durante la concentración del Mundial 2026. La AFA fue la que resolvió la entrega como un gesto de gratitud y honor.

Thiago Almada reveló la historia detrás de la bandera de Malvinas en el Mundial 2026: "Eran amigos míos" A la espera de su debut con la camiseta de River, Thiago Almada sacó a la luz una de los grandes misterios del reciente Mundial 2026 disputado en Estados Unidos, México y Canadá. El mediocampista ofensivo reveló quiénes fueron los verdaderos artífices de la icónica bandera de las Islas Malvinas que flameó sobre el césped tras la victoria de la Selección argentina frente a Inglaterra en las semifinales. Aquella imagen en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde Giovani Lo Celso levantó la insigna con la frase “Las Malvinas son argentinas” tras la victoria por 2-1, recorrió el planeta. Ahora, el jugador surgido en Vélez confirmó que los dueños de la tela pertenecen a su círculo más íntimo del barrio. "Los que tiraron la bandera de Malvinas en el partido contra Inglaterra son amigos míos, de Fuerte Apache", confesó el volante en declaraciones radiales.