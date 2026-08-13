Gianni Infantino recibió el apoyo de seis federaciones árabes en búsqueda de la reelección como presidente de la FIFA + Agregar ámbito en









En un comunicado conjunto, Marruecos, Qatar, Egipto, Mauritania, Líbano y Sudán manifestaron su respaldo al suizo. Cuatro de estos países son miembros del Consejo de la organización mundial.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, junto a Hany Abo Rida, miembro del Consejo de la FIFA, vicepresidente de la Unión de Fútbol Árabe y presidente de la Asociación de Fútbol de Egipto. @EFA

En medio de la búsqueda por la reelección como presidente de la FIFA, Gianni Infantino recibió el apoyo de seis federaciones de fútbol árabes este jueves. Marruecos, Qatar, Egipto, Mauritania, Líbano y Sudán manifestaron su postura en un comunicado en conjunto compartido en sus redes sociales, cuatro de ellos son miembros del Consejo de la organización mundial.

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“Reconociendo el importante papel del fútbol árabe en unir a las personas y fortalecer la cooperación entre las asociaciones de fútbol de todo el mundo árabe”, comenzaron el mensaje. “Nosotros, los líderes firmantes de nuestras respectivas asociaciones de fútbol, expresamos nuestro pleno apoyo al señor Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y reafirmamos nuestra confianza en su liderazgo y compromiso continuo con el desarrollo del fútbol a nivel mundial”, continuaron.

JOINT STATEMENT



Recognising the important role of Arab football in bringing people together and strengthening cooperation among football associations across the Arab world,



We, the undersigned leaders of our respective football associations, express our full support for Mr… pic.twitter.com/MO2tqWY63A — EFA.eg (@EFA) August 13, 2026 En la declaración aparecen las firmas del jeque qatarí Hamad bin Khalifa Al Thani, del presidente de la Federación de Fútbol de Marruecos Fouzi Lekjaa, país que será coanfitrión de la próxima Copa del Mundo, el egipcio Hany Abo Rida, por parte de Mauritania firmó Ahmed Yahya, del Líbano lo hizo Hashem Haidar y por Sudán Moatasem Gafar.

“Apreciamos profundamente los esfuerzos sostenidos del señor Infantino por hacer avanzar el fútbol a nivel global, expandir oportunidades en todas las regiones y fortalecer el rol del deporte de unir a las personas y comunidades”, apuntaron los líderes de las seis federaciones árabes.

Por último, el comunicado agrega: “Esperamos con interés continuar nuestra estrecha cooperación con él hacia un futuro más fuerte y próspero para el fútbol mundial, expandiendo oportunidades y mejorando aún más la contribución del fútbol árabe al deporte global”.

Al apoyar su apoyo a Infantino, las federaciones de Qatar y Líbano mostraron una postura diferente a la de la Confederación Asiática de Fútbol, que fue una de las primeras en manifestar su rechazo al proyecto FIFA Forward Enterprise y en acusar a la organización de amenazar la integridad del fútbol. El plan de Infantino y la respuesta de las diferentes confederaciones La propuesta de la FIFA impulsada por su presidente, Gianni Infantino, contempla abrir una parte del negocio comercial de sus principales torneos a inversores privados. Según la información difundida, el plan permitiría que hasta un 20% de esas operaciones quede en manos de capital privado, con una valorización estimada de u$s20.000 millones. @X.com La primera federación en rechazarlo fue la UEFA que anunció que boicotearía las competencias organizadas por la FIFA, a ella se sumó la Concacaf y la Confederación Asiática de Fútbol. Luego de recibir grandes críticas, la idea de proyecto fue dada de baja. Pero en marzo de 2027 son las elecciones en la FIFA e Infantino busca aliados para poder asegurarse una reelección y mantenerse en el cargo que ocupa desde 2016. Este lunes, esas tres federaciones emitieron una carta en la que acusaron al ente organizador del fútbol mundial de haber “violado la confianza” con el plan que buscaban impulsar y que fue “un engaño”. Además, este jueves la Asociación de Fútbol de Irlanda en un comunicado retiró su apoyo para que el suizo sea reelegido al mando de la FIFA. En el comunicado la entidad irlandesa afirmó que “los acontecimientos recientes han suscitado preocupaciones significativas respecto a la gobernanza, la transparencia y la falta de una consulta significativa”.