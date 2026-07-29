El árbitro de la final del mundo habló luego de su retiro y se refirió a su charla con Lionel Messi + Agregar ámbito en









Slavko Vincic reveló cómo recibió la noticia, su preparación para el partido y el intercambio con el capitán argentino. Además, defendió el uso del VAR.

Se retiró el árbitro esloveno Slavko Vincic que dirigió la final del mundo entre Argentina y España.

El árbitro esloveno Slavko Vincic, el encargado de dirigir la final del mundo entre España y Argentina habló por primera vez desde el partido en Nueva Jersey y a 48 de horas de que se anunciase su retiro. El juez explicó cómo se preparó para ese encuentro y describió su charla con Lionel Messi.

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El lunes a través de un comunicado, la Federación Eslovena de Fútbol anunció el retiro del juez mundialista. En una entrevista con el medio esloveno Sport, el árbitro recordó cómo recibió la noticia para dirigir la final: "Al principio fue un shock. Después me sentí orgulloso de nuestro equipo arbitral, que representaría a Eslovenia en un escenario tan importante, en el mayor evento deportivo del mundo".

Además, sobre la satisfacción que sintió y la importancia del encuentro reconoció: "Agradecí al comité arbitral de la FIFA y a Pierluigi Collina (presidente del Comité de Árbitros y director de la División de Arbitraje de la FIFA) la confianza que depositaron en mí. Al mismo tiempo, sabía que era una gran responsabilidad. Teníamos que estar a la altura de esa confianza y llevar el partido a buen término".

Para el esloveno una de las claves de su buen labor arbitral fueron sus compatriotas con los que suele compartir la terna. “A lo largo de todos estos años, nos hemos llegado a conocer bien, sabemos lo que piensa cada uno, cómo se siente y nos entendemos. Esa es la base del éxito. Hemos pasado muchos días juntos en hoteles, seminarios, preparativos, partidos. Para mí, son como una segunda familia y sin ellos, lo que hemos logrado no habría sido posible”, describió Vincic.

El árbitro esloveno también se refirió a la preparación de los jueces para un partido de alto calibre como lo es la final del Mundial. "Estudiamos las características de los futbolistas, cómo reaccionan durante las interrupciones y qué tipo de juego desarrollan. Pero es imposible preparar absolutamente todo. Cada partido tiene su propia historia", explicó.

En un balance sobre su actuación y la de sus compañeros de terna, Vincic sostuvo que su estrategia arbitral “fue correcta” ya que finalizado el partido “no sufrió demasiados problemas”. Aunque en Argentina sus palabras adquieren otro significado luego de la tarjeta roja que recibió Enzo Fernández luego de una falta a Pau Cubarsí. Luego de la tarjeta roja a Enzo Fernández, Lionel Messi se acercó a hablarle al árbitro esloveno en la final del Mundial 2026. La charla del árbitro esloveno y Lionel Messi en la final del mundo Para no alimentar especulaciones luego de una charla que se originó entre el juez del partido y Messi luego de la roja a Fernández, el esloveno declaró: "Dejaré esa conversación en la cancha. Pero puedo decir que Messi se comportó de manera deportivamente correcta". Por último, se refirió a la tecnología del VAR y aseguró que no se imagina dirigiendo sin la ayuda de la tecnología de video. “Un error se puede corregir revisando el vídeo. El árbitro ahora puede pasar por alto a la velocidad del fútbol. Al menos el 90% de los casos han sido positivos desde que se introdujo el VAR”, agregó.