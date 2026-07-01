Los protectores del arco serán claves en sus equipos, pero hay una diferencia abismal que los separa pese a sus rendimientos en la cancha.

Los arqueros y una enorme diferencia en el valor de sus fichas

Argentina y Cabo Verde protagonizarán uno de los partidos más esperados del Mundial 2026. Por un lado, estarán los vigentes campeones, que buscan seguir avanzando para revalidar su corona, mientras que del otro aparece una de las grandes sorpresas del certamen.

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Este duelo presentará un cruce muy particular en los arcos, ya que ambos equipos tienen a sus máximos emblemas bajo los tres palos. Los Tiburones Azules cuentan con el ya famoso Vozinha , quien ganó reconocimiento durante la fase de grupos, mientras que la Albiceleste confía ciegamente en Dibu Martínez. El arquero argentino aventaja de manera abismal a su próximo rival en un aspecto clave del mercado.

Josimar José Évora Dias nació un 3 de junio de 1986 en Mindelo, ciudad de Cabo Verde. El guardameta inició su carrera en el año 2007 defendiendo el arco de Batuque antes de dar el salto al equipo de su localidad: el Mindelense . En este club duró tan solo una temporada porque la dirigencia lo traspasó al Progresso do Sambizanga de Angola. Luego retornó a Mindelense y comenzó un recorrido muy particular por diferentes ligas internacionales.

El jugador pasó por el FC Zimbru Chisinau de Moldavia , Gil Vicente de Portugal , AEL Limassol de Chipre y FK AS Trencin de Eslovaquia . Finalmente, regresó al fútbol luso en 2024, donde desde hace dos años defiende la valla del Chaves .

Con el combinado nacional acumula diversas participaciones desde su debut en 2012 frente a Camerún . El arquero fue parte de la Copa Africana de Naciones en 2013, 2015 y 2021, convirtiéndose en una pieza clave en el proceso histórico que clasificó a Cabo Verde a su primera Copa del Mundo.

Lo más llamativo de este futbolista de 40 años es el valor de su pase. De acuerdo con los datos publicados por Transfermarkt, su valor de mercado es de solo u$s57.000. Si se la compara con la cotización del defensor del arco argentino, la diferencia resulta gigantesca.

Vozinha se lució ante España, pero ante Uruguay cometió errores. FIFA

Diferencia abismal: cuánto cuesta el Dibu Martínez

El campeón del mundo, bicampeón de la Copa América y ganador de la Finalissima con la Selección Argentina tiene un recorrido mucho más amplio. Se marchó muy joven al Arsenal inglés y tuvo que transitar varias etapas complejas.

Durante ese tiempo, pasó largas rachas sin siquiera estar en el banco de suplentes y afrontó préstamos a equipos menores. Gracias a su buen desempeño en los Gunners al reemplazar a Bernd Leno, logró llamar la atención del Aston Villa, club que pagó u$s26 millones por su transferencia.

En los Villanos, el marplatense fue importante para regresar a la UEFA Champions League tras varios años de ausencia. También resultó vital para obtener la UEFA Europa League antes del inicio del Mundial 2026.

En el Viejo Continente se rumorea que Dibu podría ser el nuevo refuerzo de la Juventus, institución que abonaría cerca de u$s20 millones para asegurar su presencia en la próxima temporada. Mientras tanto, su valor de mercado actual es de u$s13.7 millones, según distintos sitios especializados en el mercado de pases.

De esta forma, el valor de Vozinha es 240 veces menor al del argentino. Sin embargo, ese dato poco importa en una Copa del Mundo, donde el precio no juega en la cancha y ambos buscarán seguir avanzando en el certamen.

Dibu llegó con lo justo, ya que se recuperó de una fractura en uno de sus dedos sin realizarse cirugía. Cuenta de X: @Argentina

Cabo Verde vs Argentina: día, horario y posibles formaciones

Argentina y Cabo Verde se verán las caras en Miami este viernes 3 de julio desde las 19:00. El ganador de este cruce avanzará a octavos de final, donde esperará Egipto o Australia.

Los Tiburones Azules pondrán lo mejor que tienen en la cancha. El director técnico Bubista repetirá el esquema táctico que los ayudó a mantener el invicto frente a España, Uruguay y Arabia Saudita.

El posible once será: Vozinha; Steven Moreira, Logan Costa, Roberto Lopes, João Paulo; Kevin Pina, Ryan Mendes, Jamiro Monteiro, Deroy Duarte y Jovane Cabral. La única duda del entrenador de cara a este importante choque radica en elegir entre Bebé o Garry Rodrigues.

Por otro lado, Argentina también maneja ciertas dudas en el armado del equipo titular. El cuerpo técnico aún debe evaluar si realiza modificaciones en la defensa y en el centro del ataque, donde muchos de sus futbolistas arrastran molestias físicas.

El probable equipo titular sería: Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis MacAllister, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.