Cristian "Cuti" Romero se perfila como titular y Lionel Scaloni comienza a definir el equipo para jugar ante Cabo Verde + Agregar ámbito en









El defensor volvió a entrenar a la par de sus compañeros por segunda vez consecutiva tras la lesión sufrida ante Austria. El entrenador podría contar con una pieza clave del equipo.

El defensor central volvería al equipo titular ante los africanos.

Cristian "Cuti" Romero volvió a entrenarse con normalidad este martes en la última práctica abierta de la Selección argentina en Kansas de cara al duelo frente a Cabo Verde y se perfila como titular para el partido del viernes por el Mundial 2026. El cuerpo técnico seguirá de cerca al central en el próximo entrenamiento de este miércoles a puertas cerradas. Luego Argentina viajará a Miami, donde seguirá la preparación.

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En la práctica de este martes, el entrenador repartió pecheras entre titulares y suplentes. El central volvió a formar parte del equipo y, ya recuperado del golpe sufrido ante Austria, volvería al once titular en el encuentro de dieciseisavos de final que se jugará en el Hard Rock Stadium. Su regreso al once obligaría al técnico a mandar al banco al subcapitán, Nicolás Otamendi.

Romero estaría acompañado en la zaga por Lisandro Martínez. El defensor del Manchester United mostró buenos rendimientos en las tres fechas de fase de grupo ante Argelia, Austria y Jordania y es una de las piezas clave para Scaloni. Por la derecha retornaría Nahuel Molina.

"Listo para lo que viene" compartió Nicolás Tagliafico en su Instagram. @tagliafico3 Las dudas en el lateral izquierdo También recibieron pechera Nicolás Tagliafico y Facundo Medina, quienes pelean por un puesto en el lateral izquierdo. El campeón del mundo en Qatar 2022 debió dejar el once por una lesión en el amistoso previo al Mundial frente a Honduras. Ya recuperado, vio minutos ante Jordania y podría volver al once. Sin embargo, la buena actualidad de Medina abre un interrogante respecto a la decisión que tomará Scaloni.

El mediocampo que saldría a jugarse la clasificación a octavos sería el de gala. Alexis MacAllister, en el centro del equipo, mientras que Enzo Fernández iría por izquierda y Rodrigo De Paul volvería a la banda derecha tras descansar ante los jordanos.

La otra duda del entrenador aparece en el centro del ataque. Lautaro Martínez arrancó el Mundial como titular ante la lesión de Julián Álvarez y, pese a convertir apenas un gol de penal ante Jordania, demostró sacrificio y esfuerzo en pos del equipo. El delantero del Atlético de Madrid, recuperado de su lesión, tuvo minutos en los tres partidos pero está lejos de su nivel. Argentina se clasificó a dieciseisavos de final del Mundial 2026 una fecha antes de que finalice la fase de grupos. @afaseleccion La probable formación de Argentina para jugar contra Cabo Verde Probable formación: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.